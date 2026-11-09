Документи на ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Вимога до чоловіка з боку відділу кадрів пройти ВЛК за наявності відстрочки є безпідставною, адже направлення видає виключно ТЦК та СП. Закон суворо забороняє відправляти на комісію військовозобов'язаних громадян, чий строк звільнення від мобілізації ще не добіг кінця.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Хто уповноважений направляти на комісію ВЛК

Вимоги кадровиків на підприємстві щодо обов'язкового проходження медичного огляду для військового обліку порушують закон. Роботодавець чи відділ кадрів фізично не може направити співробітника на військово-лікарську комісію.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що це виняткове право належить територіальному центру комплектування, де громадянин перебуває на обліку. Відповідно до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", направлення на огляд здійснюється лише за офіційним викликом.

Постанова Кабміну №1487 чітко регламентує правила обліку та причини викликів. Військовозобов'язані мають прибувати до військкомату в строки, вказані у повістках чи розпорядженнях.

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Згідно з документом, явка до ТЦК обов'язкова для:

взяття на облік та оформлення військово-облікових документів;

визначення призначення громадянина на особливий період;

безпосереднього проходження медичного огляду;

призову на службу або направлення на навчальні збори.

Чи законна відправка на ВЛК під час чинної відстрочки

Якщо чоловік має офіційно оформлену та чинну відстрочку від мобілізації, військкомат не має права вимагати від нього проходження лікарської комісії. Головною умовою тут є відсутність у минулому статусу обмеженої придатності до служби.

Ця норма закріплена в пункті 63 урядової постанови №560. Документ визначає, що військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки ще не завершився, на медогляд не направляються.

Такий захист діє і на етапі розгляду документів у військкоматі. Коли людина лише подала заяву на відстрочку, ТЦК заборонено відправляти її до лікарів аж до моменту ухвалення офіційного рішення комісією. Якщо ж комісія офіційно відмовляє у відстрочці, громадянин автоматично направляється на огляд для визначення ступеня придатності.

Винятки щодо тих, кого відправлять до лікарів

Законодавство містить вичерпний перелік винятків, коли чоловіка гарантовано викличуть на комісію навіть попри наявність відстрочки або процес розгляду заяви.

Зокрема, медогляд доведеться пройти таким категоріям громадян:

особам, яких раніше визнали тимчасово непридатними на строк від 6 до 12 місяців (за умови закінчення дії довідки ВЛК);

чоловікам зі старим статусом "обмежено придатних", які ще не пройшли обов'язковий повторний переогляд;

кандидатам, які планують вступити на військову службу за контрактом;

тим, хто самостійно виявив добровільне бажання пройти лікарську комісію.

Варто пам'ятати, що вимога щодо повторного огляду колишніх "обмежено придатних" або тимчасово непридатних не поширюється на тих громадян, які вже визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Новини.LIVE раніше інформували, що проходження військово-лікарської комісії є обов'язковим етапом для визначення ступеня придатності до військової служби. За результатами оглядів медики фіксують, чи дозволяє стан здоров'я людини виконувати бойові або тилові завдання. Водночас сам по собі вердикт "придатний" ще не є наказом про негайну відправку до війська й не означає автоматичної мобілізації.

Кабмін посилив вимоги для оформлення відстрочки на підставі догляду за непрацездатними батьками. Відтепер військовозобов'язані мають надавати ТЦК офіційне підтвердження отримання компенсаційних виплат або спеціальний акт встановлення факту догляду. Крім того, наявність тяжких захворювань у батьків не гарантує звільнення від призову, якщо в родині є інші працездатні діти, зобов'язані піклуватися про рідних за законом.