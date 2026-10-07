Просроченный паспорт во время войны: можно ли с таким оформить отсрочку

Сотрудник ТЦК и СП проводит презентацию. Фото: Полтавский ТЦК и СП/facebook.com/Poltavskyi.TCK

Мужчины с бумажным приписным свидетельством и старым паспортом-книжечкой имеют право и возможность оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Они могут сгенерировать электронный военный документ через "Резерв+" и подавать запрос онлайн для оформления ухода за родственником.

Такой ответ дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Как встать на учет мужчинам, выехавшим из оккупации

Выехавшие с оккупированных территорий граждане часто сталкиваются с некоторыми проблемами во время легализации своего статуса или постановки на военный учет из-за старых документов или их отсутствия.

Показательна история украинца Андрея, который до весны 2022 жил в зоне оккупации. У мужчины есть только старое приписное свидетельство и паспорт-книжечка, куда не вклеивал новые фотографии по достижению 25 и 45 лет из-за удаленности ЦНАПов и миграционной службы. После недавней смерти старушки на него легла ответственность за отца с пожизненной второй группой инвалидности.

Хотя семья уже получила справку ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода, она еще не оформлена в органах соцзащиты. Из-за запланированной операции отца и ухудшения его здоровья мужчина оказался перед дилеммой — как обратиться в государственные структуры для оформления документов, не имея актуального военного билета .

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Юрист Владислав Дерий объясняет, что не стоит бояться проблем с документами из-за их устаревшего, поскольку согласно нормам правительственного постановления КМУ № 1202 паспорт гражданина Украины в форме книжечки остается полностью действующим во время действия военного положения , даже если туда не вклеены новые фотографии.

Замена этого документа не является обязательным требованием для получения админуслуг. Также эксперт успокаивает необходимость физического визита в военкомат для замены приписного свидетельства на полноценный военный билет. По его словам, мужчину, скорее всего, уже автоматически поставили на учет военнообязанных, закрепив его дело за Щастинским ТЦК.

Реально ли оформить отсрочку без визита в ТЦК в 2026 году

Граждане Украины, военнообязанные и желающие стать на учет или обновить какие-либо данные, могут зарегистрироваться в приложении "Резерв+" и сформировать электронный военно-учетный документ. Это цифровое извлечение наделено такой же юридической силой, как и традиционный бумажный бланк.

Получив его, пользователь может инициировать процесс отсрочки непосредственно в смартфоне. После успешной авторизации необходимо нажать на иконку "Сервисы" с тремя точками на главном экране или у собственного ФИО, выбрать опцию "Подать запрос на отсрочку" и нажать "Начать". Далее следует определить основание, проверить персональные данные и отправить запрос. Система автоматически проанализирует государственные реестры и пришлет результаты проверки в виде оповещения.

Риски статуса розыска

Единственная угроза при использовании электронного кабинета призывника кроется в возможных разногласиях баз данных.

"Если после установки Резерв+ Вас объявят в розыск, то нужно будет его снять, иначе полиция может Вас задержать и доставить в ТЦК", — предупреждает юрист Владислав Дерий.

Однако специалист отмечает, что правильнее будет начать с дистанционного получения отсрочки через приложение. Как только электронный статус подтвердит невозможность призыва, гражданин сможет абсолютно безопасно идти в ЦНАП или соцзащиту для завершения регистрации постоянного ухода за отцом.

Новини.LIVE информировали, что ошибочную отметку о СЗЧ в приложении "Армия+" можно снять в несколько шагов. Служба поддержки рекомендует сначала обновить программу и заново авторизироваться. Если красная лента не исчезла, военному придется действовать через командира, который должен подать официальный запрос в Военную службу правопорядка.

Военнообязанные с действующей броней или отсрочкой обычно не отправляют на прохождение ВЛК. Соответственно, отсутствие свежего медицинского заключения в этот период не является нарушением правил учета, хотя закон и определяет исключительные случаи, когда медосмотр все же остается обязательным.