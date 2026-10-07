Прострочений паспорт під час війни: чи можна з таким оформити відстрочку

Працівник ТЦК та СП проводить презентацію. Фото: Полтавський ТЦК та СП/facebook.com/Poltavskyi.TCK

Чоловіки з паперовим приписним свідоцтвом та старим паспортом-книжечкою мають право та змогу оформити відстрочку від мобілізації дистанційно. Вони можуть згенерувати електронний військовий документ через "Резерв+" і подавати запит онлайн для оформлення догляду за родичем.

Таку відповідь надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Як встати на облік чоловікам, які виїхали з окупації

Громадяни, які виїхали з окупованих територій, часто стикаються з деякими проблемами під час легалізації свого статусу або постановки на військовий облік через старі документи або їх відсутність.

Показовою є історія українця Андрія, який до весни 2022 року мешкав у зоні окупації. Чоловік має лише старе приписне свідоцтво та паспорт-книжечку, куди не вклеював нові фотографії по досягненню 25 і 45 років через віддаленість ЦНАПів та міграційної служби. Після нещодавньої смерті бабусі на нього лягла відповідальність за батька з пожиттєвою другою групою інвалідності.

Хоча родина вже отримала довідку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду, вона ще не оформлена в органах соцзахисту. Через заплановану операцію батька та погіршення його здоров'я чоловік опинився перед дилемою — як звернутися до державних структур для оформлення документів, не маючи актуального військового квитка.

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Юрист Владислав Дерій пояснює, що не варто боятися проблем з документами через їхню застарілість, оскільки згідно з нормами урядової постанови КМУ № 1202, паспорт громадянина України у формі книжечки залишається повністю чинним під час дії воєнного стану, навіть якщо туди не вклеєно нові фотокартки.

Заміна цього документа наразі не є обов'язковою вимогою для отримання адмінпослуг. Так само експерт заспокоює щодо необхідності фізичного візиту до військкомату для заміни приписного свідоцтва на повноцінний військовий квиток. За його словами, чоловіка, швидше за все, вже автоматично поставили на облік військовозобов'язаних, закріпивши його справу за Щастинським ТЦК.

Чи реально оформити відстрочку без візиту в ТЦК у 2026 році

Громадяни України, які є військовозобов'язаними і бажають стати на облік або оновити якісь дані, можуть зареєструватися в додатку "Резерв+" та сформувати електронний військово-обліковий документ. Цей цифровий витяг наділений такою ж юридичною силою, як і традиційний паперовий бланк.

Отримавши його, користувач може ініціювати процес надання відстрочки безпосередньо у смартфоні. Після успішної авторизації необхідно натиснути на іконку "Сервіси" з трьома крапками на головному екрані або біля власного ПІБ, обрати опцію "Подати запит на відстрочку" і натиснути "Почати". Далі слід визначити підставу, перевірити персональні дані та відправити запит. Система автоматично проаналізує державні реєстри і надішле результати перевірки у вигляді сповіщення.

Ризики статусу розшуку

Єдина загроза під час використання електронного кабінету призовника криється у можливих розбіжностях баз даних.

"Якщо після встановлення Резерв+ Вас оголосять у розшук, то потрібно буде його зняти, інакше поліція може Вас затримати та доставити до ТЦК", — попереджає юрист Владислав Дерій.

Проте фахівець наголошує, що правильніше буде почати з дистанційного отримання відстрочки через застосунок. Щойно електронний статус підтвердить неможливість призову, громадянин зможе абсолютно безпечно йти до ЦНАПу чи соцзахисту для завершення реєстрації постійного догляду за батьком.

Новини.LIVE інформували, що помилкову позначку про СЗЧ у застосунку "Армія+" можна зняти в кілька кроків. Служба підтримки радить спершу оновити програму й заново авторизуватися. Якщо червона стрічка не зникла, військовому доведеться діяти через командира, який має подати офіційний запит до Військової служби правопорядку.

Військовозобов'язаних із діючою бронею чи відстрочкою зазвичай не відправляють на проходження ВЛК. Відповідно, відсутність свіжого медичного висновку в цей період не є порушенням правил обліку, хоча закон і визначає виняткові випадки, коли медогляд усе ж залишається обов'язковим.