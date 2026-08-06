Влияет ли базовая военная подготовка на одобрение бронирования со стороны ТЦК

Мужчина на БОВП и документы для бронирования. Фото: Reuters, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Отсутствие базовой военной подготовки пока не является препятствием для бронирования от призыва работников предприятий жизненно важных отраслей, которым исполнилось 25 лет. Ключевым условием для оформления отсрочки от мобилизации является исключительно факт приобретения статуса военнообязанного и соответствие исчерпывающему перечню критериев правительственного постановления.

Об этом заявил юрист Сергей Богун, цитирует Новини.LIVE.

Влияет ли отсутствие прохождения БВП на решение о зачислении в резерв

Достижение 25-летнего возраста автоматически открывает для мужчин юридическую возможность быть забронированными по месту работы, даже если они никогда не проходили базовую военную подготовку.

Нюанс заключается в том, что именно в этом возрасте граждане переходят из категории призывников, которым закон категорически запрещает подавать заявление на отсрочку, в статус военнообязанных. Как отмечает юрист Сергей Богун, БОВП создавалась как альтернатива срочной службе для молодежи, поэтому ее отсутствие никоим образом не лишает человека законного права на рабочее зачисление.

Для граждан, уже перешагнувших рубеж в 25 лет, решающим фактором является не сертификат о прохождении базовой подготовки, а надлежащее оформление документов и актуальное нахождение на соответствующем учете в ТЦК и СП. В то же время для лиц, не достигших этого возраста, БВП действительно имеет значение, поскольку после её завершения человек получает статус военнообязанного до достижения установленного предельного возраста.

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Чтобы электронная система сработала успешно, работник критически важного предприятия, государственного учреждения или органа должен соответствовать лишь четырем конкретным критериям. Во-первых, он должен официально находиться в трудовых отношениях с указанными структурами.

Во-вторых, обязательным условием является наличие лица на воинском учете. Третьим пунктом является отсутствие гражданина в базах розыска. Последним неотъемлемым условием является уточнение своих персональных данных в соответствии с пунктом 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета».

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В то же время обязательной целью военно-медицинских комиссий остается определение степени годности граждан к службе, и по общему правилу лица с забронированным статусом освобождены от прохождения ВМК, однако существует единственное исключение, при котором даже забронированные работники обязаны явиться на комиссию.