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Головна Мобілізація Бронювання працівників: чи впливає на рішення відсутність БЗВП

Бронювання працівників: чи впливає на рішення відсутність БЗВП

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 12:30
Чи впливає базова військова підготовка на схвалення бронювання від ТЦК
Чоловік на БЗВП та документи для бронювання. Фото: Reuters, Pexels, колаж Новини.LIVE

Відсутність проходження базової військової підготовки поки що не є перешкодою для бронювання працівників критичних підприємств, яким виповнилося 25 років. Ключовою умовою для оформлення відстрочки від мобілізації є виключно факт набуття статусу військовозобов'язаного та відповідність вичерпному переліку критеріїв урядової постанови.

Про це заявив юрист Сергій Богун, цитує Новини.LIVE.

Чи впливає відсутність проходження БЗВП на вердикт щодо бронювання

Набуття 25-річного віку автоматично відкриває для чоловіків юридичну можливість бути заброньованими за місцем роботи, навіть якщо вони ніколи не проходили базову військову підготовку.

Нюанс криється в тому, що саме в цьому віці громадяни переходять з категорії призовників, яких закон категорично забороняє подавати на відстрочку, до статусу військовозобов'язаних. Як зазначає юрист Сергій Богун, БЗВП створювалася як альтернатива строковій службі для молоді, тому її відсутність ніяк не позбавляє особу законного права на робоче бронювання.

Для громадян, які вже перетнули межу у 25 років, вирішальним фактором є не сертифікат про проходження базової підготовки, а належне оформлення документів та актуальне перебування на відповідному обліку в ТЦК та СП. Водночас для осіб, молодших за цей вік, БВП дійсно має значення, оскільки після її завершення людина отримує статус військовозобов'язаного раніше встановленого граничного віку. 

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Що реально впливає на рішення про надання бронювання

Аби електронна система спрацювала успішно, працівник критично важливого підприємства, державної установи чи органу повинен відповідати лише чотирьом конкретним критеріям. По-перше, він має офіційно перебувати у трудових відносинах із зазначеними структурами.

По-друге, обов'язковою є наявність особи на військовому обліку. Третім пунктом є відсутність громадянина у базах розшуку. Останньою невід'ємною умовою є уточнення своїх персональних даних згідно з пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Також Новини.LIVE писали про пояснення юристів щодо бронювання. Дізнайтеся, чому організації, що раніше отримали бронь від оборонного відомства, зобов'язані подати необхідний пакет документів до 10 серпня.

Водночас обов'язковою метою військово-лікарських комісій залишається визначення ступеня придатності громадян до служби, і за загальним правилом особи із заброньованим статусом звільнені від проходження ВЛК, проте існує єдиний виняток, за якого навіть заброньовані працівники зобов'язані з'явитися на комісію.

мобілізація бронювання БЗВП
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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