Кто из военнослужащих может получить медаль "Рыцарский крест"

Медаль "Рыцарский крест". Фото: facebook.com/burshtynrada

Военнослужащие ВСУ, которые проявили отвагу во время боевых действий, антитеррористических мероприятий и операций по поддержанию безопасности, могут получить поощрительную награду Министерства обороны Украины. Речь идет о медали "Рыцарский крест". Она символизирует мужество, несокрушимость и преемственность украинских воинских традиций.

Об этом 7 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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История и значение медали "Рыцарский крест"

Приказ об учреждении награды Министерство обороны Украины приняло 21 ноября 2022 года. С тех пор медаль получили более десяти тысяч украинских военнослужащих, в том числе 3 900 бойцов — в этом году.

Название медали связано со временами Украинской Народной Республики (УНР). Военный министр УНР Всеволод Петрив считал, что "рыцарей-воинов", проявивших мужество в боях, нужно награждать.

"Это не только знак личной храбрости воина, но и символ связи между поколениями украинцев, которые боролись и продолжают бороться за независимость своего государства", — говорится в сообщении Полтавского областного ТЦК и СП.

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Что символизируют элементы медали:

казацкий крест и лента — отсылка к проектам военных наград эпохи УНР и украинских организаций в эмиграции;

— отсылка к проектам военных наград эпохи УНР и украинских организаций в эмиграции; синий медальон с тризубом — воссоздание элементов украинской военной кокарды (кокарда — специальный металлический, пластиковый или вышитый знак, который крепится спереди на форменный головной убор), которую утвердили во времена гетмана Павла Скоропадского в 1918 году;

— воссоздание элементов украинской военной кокарды (кокарда — специальный металлический, пластиковый или вышитый знак, который крепится спереди на форменный головной убор), которую утвердили во времена гетмана Павла Скоропадского в 1918 году; две скрещенные булавы — символ высшей военно-административной власти;

меч с направленным вверх клинком — олицетворение готовности к борьбе.

Привилегии для обладателей медали

"Рыцарский крест" — не государственная, а ведомственная награда. Получение такого отличия не означает, что военному автоматически начислят денежные выплаты или предоставят социальные льготы. Наличие льгот или их отсутствие зависит от статуса военнослужащего. Защитникам Украины, которые являются участниками боевых действий или в результате войны стали людьми с инвалидностью, государство предоставляет дополнительную помощь.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по кадровому учету Алину Громик сообщал, что для пересечения границы забронированному недостаточно иметь приказ о командировке и данные в реестре "Оберег". Потребуется документальное подтверждение трудовых отношений. Был случай, когда мужчину не выпустили за пределы Украины из-за отсутствия трудового договора.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Ольгу Губскую писал, что студенты могут получить отсрочку. Речь идет как о тех, кто учится по контракту, так и о бюджетниках. Кто оплачивает образование — для ТЦК не имеет значения.