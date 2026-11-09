Хто з військовослужбовців може отримати медаль "Лицарський хрест"

Медаль "Лицарський хрест". Фото: facebook.com/burshtynrada

Військовослужбовці ЗСУ, які виявили хоробрість під час бойових дій, антитерористичних заходів і операцій із підтримання безпеки, можуть отримати заохочувальну відзнаку Міністерства оборони України. Йдеться про медаль "Лицарський хрест". Вона символізує мужність, незламність і спадкоємність українських військових традицій.

Про це 7 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Історія та значення медалі "Лицарський хрест"

Наказ про встановлення нагороди Міністерство оборони України ухвалило 21 листопада 2022 року. Відтоді медаль отримали понад десять тисяч українських військовослужбовців, зокрема 3 900 бійців — цьогоріч.

Назва медалі пов'язана з часами Української Народної Республіки (УНР). Військовий міністр УНР Всеволод Петрів вважав, що "лицарів-вояків" які виявили мужність у боях, треба нагороджувати.

"Це не лише відзнака особистої хоробрості воїна, а й символ зв'язку між поколіннями українців, які боролися і продовжують боротися на незалежність своєї держави", — йдеться в повідомленні Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Що символізують елементи медалі:

козацький хрест і стрічка — відсилка до проєктів військових нагород доби УНР і українських організацій в еміграції;

— відсилка до проєктів військових нагород доби УНР і українських організацій в еміграції; синій медальйон із тризубом — відтворення елементів української військової кокарди (кокарда — спеціальний металевий, пластиковий або вишитий знак, який кріпиться спереду на формовий головний убір), яку затвердили за часів гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році;

— відтворення елементів української військової кокарди (кокарда — спеціальний металевий, пластиковий або вишитий знак, який кріпиться спереду на формовий головний убір), яку затвердили за часів гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році; дві схрещені булави — символ вищої військово-адміністративної влади;

— символ вищої військово-адміністративної влади; меч із спрямованим угору клинком — уособлення готовності до боротьби.

Привілеї для власників медалі

"Лицарський хрест" — не державна, а відомча нагорода. Отримання такої відзнаки не означає, що військовому автоматично нарахують грошові виплати або призначать соціальні пільги. Наявність пільг або їх відсутність залежить від статусу воїна. Захисникам України, які є учасниками бойових дій або внаслідок війни стали людьми з інвалідністю, держава надає додаткову допомогу.

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