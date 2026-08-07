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Главная Мобилизация Налоговая передаст Минобороны данные для проверки воинского учета

Налоговая передаст Минобороны данные для проверки воинского учета

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 06:40
Минобороны получит данные о мужчинах от налоговой службы
Оформление документов. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Кабмин обязал Государственную налоговую службу Украины передать Минобороны данные из реестра налогоплательщиков, информация о которых должна фигурировать в военном реестре "Оберіг". Новые изменения коснутся и тех, кто находится за рубежом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства № 981 от 29 июля 2026 года, которое обновляет порядок ведения Единого реестра призывников, военнослужащих и резервистов.

Для чего будут переданы данные в Минобороны

Согласно постановлению, налоговая служба должна в течение трех месяцев передать Министерству обороны информацию, предусмотренную законом, о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Полученные данные будут использованы для обновления данных в реестре "Оберіг".

Ключевая идея такого обмена заключается в автоматической сверке сведений из налоговой базы с данными военного учета. Это, в свою очередь, позволит выявить граждан, данные о которых отсутствуют в реестре «Оберег», а также обнаружить неточности или несоответствия в уже созданных учетных записях.

Прежде всего речь идет о случаях, когда в различных государственных реестрах различаются адреса проживания, паспортные реквизиты или другие персональные данные. Ранее подобное уточнение информации осуществлялось через ТЦК или с помощью отдельных государственных информационных систем.

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Постановление Кабмина касается не только взаимодействия между государственными органами. Оно также устанавливает новый порядок проверки военно-учетных документов в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Так, при обращении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за определенными консульскими услугами сотрудники консульств будут проверять действительность военно-учетного документа через информационные системы, связанные с реестром "Оберіг".

Эта проверка будет осуществляться с помощью электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+" или его бумажной копии с QR-кодом. Кроме того, в некоторых ситуациях будет разрешено также предъявлять бумажный военно-учетный документ.

Эти нововведения предусматривают несколько возможных ситуаций, а именно:

  • если военно-учетный документ действителен, а сведения в нем совпадают с информацией, содержащейся в реестре "Оберіг", то консульская услуга будет предоставлена в стандартном порядке;
  • если документ отсутствует, утратил силу или его данные не соответствуют информации из реестра, в предоставлении отдельных консульских услуг может быть отказано.
  • Отдельное исключение установлено для документов, необходимых гражданину для возвращения в Украину.

Как сообщали "Новини.LIVE", недавно юристы рассказали, сколько штрафов ТЦК может наложить на одного гражданина. По их данным, бывают случаи, когда одно лицо получало до 5 штрафов.

Также мы писали, как вести учет в ТЦК, чтобы не получить штраф.

Налоговая служба военный учет мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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