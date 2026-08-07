Міноборони отримає дані про чоловіків від податкової

Оформлення документів. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Кабмін зобов'язав Державну податкову службу України передати Міноборони дані з реєстру платників податків, інформація про яких має бути у військовому реєстрі "Оберіг". Нові зміни торкнуться і тих, хто перебуває за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду №981 від 29 липня 2026 року, яка оновлює порядок ведення Єдиного реєстру призовників, військових та резервістів.

Для чого будуть передані дані до Міноборони

Згідно з постановою, податкова повинна протягом трьох місяців передати Міністерству оборони інформацію, передбачену законом, щодо громадян України віком від 18 до 60 років. Отримані дані будуть використані для оновлення даних у реєстрі "Оберіг".

Ключова ідея такого обміну полягає в автоматичний звірці відомостей із податкової бази з даними військового обліку. Це у свою чергу дасть змогу виявити громадян, дані про яких відсутні в реєстрі "Оберіг", а також знайти неточності або невідповідності у вже створених облікових записах.

Передусім йдеться про випадки, коли в різних державних реєстрах відрізняються адреса проживання, паспортні реквізити чи інші персональні дані. Раніше подібне уточнення інформації здійснювалося через ТЦК або за допомогою окремих державних інформаційних систем.

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Постанова Кабміну стосується не лише взаємодії між державними органами. Вона також встановлює новий порядок перевірки військово-облікових документів у закордонних дипломатичних установах України.

Так, під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за певними консульськими послугами працівники консульств перевірятимуть чинність військово-облікового документа через інформаційні системи, які пов'язані з реєстром "Оберіг".

Ця перевірка можна буде відбуватися через електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" або його паперову копію з QR-кодом. Окрім того, у деяких ситуаціях дозволятиметься також пред’явлення паперового військово-облікового документа.

Ці нововведення передбачають кілька можливих ситуацій, а саме:

якщо військово-обліковий документ чинний, а відомості в ньому збігаються з інформацією, що міститься в реєстрі "Оберіг", тоді консульську послугу нададуть у стандартному порядку;

якщо документ відсутній, втратив чинність або його дані не відповідають інформації з реєстру, у наданні окремих консульських послуг можуть відмовити.

окремий виняток встановлено для документів, необхідних громадянину для повернення в Україну.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно юристи розповіли, скільки штрафів ТЦК може накласти на одного громадянина. За їх даними, є випадки, коли одна особа отримувала до 5 штрафів.

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