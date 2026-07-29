Какие налоговые льготы предусмотрены для украинских военнослужащих, ветеранов и их семей

Украинский военнослужащий, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские защитники, ветераны, люди с инвалидностью, полученной в результате войны, и семьи погибших воинов имеют право на существенную помощь от государства. Такие люди могут вообще не уплачивать отдельные налоги, сборы и судебные пошлины. Благодаря льготам удается сэкономить средства.

Об этом 28 июля сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как действуют финансовые льготы для льготников

Социальные пособия, компенсации, пенсии и выплаты ко Дню Независимости не подлежат налогообложению — льготники получают эти средства без каких-либо вычетов. Такая норма действует автоматически. В то же время налоговая социальная льгота позволяет уменьшить сумму дохода, с которой удерживается подоходный налог. Кроме того, ветераны войны, люди с инвалидностью в результате боевых действий и семьи погибших защитников не платят земельный налог за свои участки.

Из денежного довольствия военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях и отражении вооруженной агрессии, не удерживается военный сбор. Также ветераны не платят туристический сбор в гостиницах или хостелах — чтобы воспользоваться этой льготой, достаточно предъявить удостоверение. Если же возникает необходимость отстаивать свои социальные права или гарантии в суде, подавать иски в суды любой инстанции можно без уплаты судебного сбора. Отдельную поддержку получают мобилизованные предприниматели: они не уплачивают отдельные налоги и сборы, а в течение всей службы не подают отчетность.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП сообщал, что ветераны с медицинским образованием могут обновить специализацию. Им предлагают пройти курс "Медицинское образование для героев". Обучение бесплатное.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру писал, что в Полтаве 20-летний парень избил ветерана. Потерпевший — участник боевых действий. Под Бахмутом этот мужчина получил тяжелые ранения, в результате которых остался без рук. Причастного к избиению будут судить.