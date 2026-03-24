Нардеп заявил о падении статистики СЗЧ на 90% в бригадах

Новобранцы 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины отдыхают во время военных учений. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что в отдельных бригадах статистика самовольного оставления части резко пошла вниз после того, как командиры начали иначе работать с бойцами. По его словам, решающими стали отношение к людям, подготовка, психологическая поддержка и изменения внутри самой армии.

Такое мнение он высказал в эфире программы Вечір.LIVE.

"Дух меняется в армии, армия переформатируется. Корпуса начинают работать и показывать другой уровень такой слаженности. И у ребят более вера, и СЗЧ гораздо меньше", — сказал он.

Горбенко отметил, что в некоторых случаях сокращение было очень ощутимым: "То есть, где-то кто снизил уровень СЗЧ на 90%", - заявил депутат.

Отдельно он обратил внимание на то, что в часть бригад попадают люди, которых, силой доставили в ТЦК. В то же время, как утверждает нардеп, решающим становится не сам способ попадания в подразделение, а то, что происходит дальше — отношение командиров, обучение, прохождение базовой военной подготовки и психологическая поддержка.

"И когда спрашиваешь, а эти же условно те ребята, кто бусифицировался, они говорят, ну да, 70% условно в некоторые бригады перевозят тех, которых там забрали, как говорится, через бусы. Но что к отношению, что к обучению, что к прохождению базовой военной подготовки, что к психологической поддержке этих ребят, просто такое впечатление, что командиры отдельно занимаются солдатами для того, чтобы его действительно психологически подготовить", — сказал Горбенко.

Также он заявил, что в этом году в украинской армии вдвое возрастет сила беспилотных систем. По его словам, речь идет не только об отдельном роде войск, а об общем усилении этого направления во всем войске.

Отдельно Горбенко сказал, что в Сухопутных войсках в каждой бригаде количество беспилотников будет увеличиваться до двух батальонов.

