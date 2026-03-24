Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп заявил о падении статистики СЗЧ на 90% в бригадах

Нардеп заявил о падении статистики СЗЧ на 90% в бригадах

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 09:05
Нардеп заявил о падении статистики СЗЧ на 90% в бригадах
Новобранцы 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины отдыхают во время военных учений. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что в отдельных бригадах статистика самовольного оставления части резко пошла вниз после того, как командиры начали иначе работать с бойцами. По его словам, решающими стали отношение к людям, подготовка, психологическая поддержка и изменения внутри самой армии.

Такое мнение он высказал в эфире программы Вечір.LIVE.

"Дух меняется в армии, армия переформатируется. Корпуса начинают работать и показывать другой уровень такой слаженности. И у ребят более вера, и СЗЧ гораздо меньше", — сказал он.

Горбенко отметил, что в некоторых случаях сокращение было очень ощутимым: "То есть, где-то кто снизил уровень СЗЧ на 90%", - заявил депутат.

Отдельно он обратил внимание на то, что в часть бригад попадают люди, которых, силой доставили в ТЦК. В то же время, как утверждает нардеп, решающим становится не сам способ попадания в подразделение, а то, что происходит дальше — отношение командиров, обучение, прохождение базовой военной подготовки и психологическая поддержка.

"И когда спрашиваешь, а эти же условно те ребята, кто бусифицировался, они говорят, ну да, 70% условно в некоторые бригады перевозят тех, которых там забрали, как говорится, через бусы. Но что к отношению, что к обучению, что к прохождению базовой военной подготовки, что к психологической поддержке этих ребят, просто такое впечатление, что командиры отдельно занимаются солдатами для того, чтобы его действительно психологически подготовить", — сказал Горбенко.

Также он заявил, что в этом году в украинской армии вдвое возрастет сила беспилотных систем. По его словам, речь идет не только об отдельном роде войск, а об общем усилении этого направления во всем войске.

Отдельно Горбенко сказал, что в Сухопутных войсках в каждой бригаде количество беспилотников будет увеличиваться до двух батальонов.

В Украине хотят изменить подход к наказанию военнослужащих, которые ушли в СВЧ. Член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко объяснил, какие юридические методы могут применить.

Отдельно юристы разъяснили, кто занимается расследованием и ведением дела о СЗЧ.

Также в ТЦК объясняли, может ли военнослужащий в СЗЧ, который выехал за границу, без наказания вернуться в армию.

ВСУ мобилизация СОЧ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации