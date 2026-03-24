Нардеп заявив про падіння статистики СЗЧ на 90% у бригадах

Новобранці 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України відпочивають під час військових навчань. Фото: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко заявив, що в окремих бригадах статистика самовільного залишання частини різко пішла вниз після того, як командири почали інакше працювати з бійцями. За його словами, вирішальними стали ставлення до людей, підготовка, психологічна підтримка і зміни всередині самої армії.

Таку думку він висловив в ефірі програми Вечір.LIVE.

Нардеп заявив про покращення ситуації з рівнем СЗЧ у бригадах

"Дух змінюється в армії, армія переформатовується. Корпуси починають працювати і показувати інший рівень такої злагодженості. І у хлопців більш віра, і СЗЧ набагато менше", — сказав він.

Горбенко зазначив, що в деяких випадках скорочення було дуже відчутним: "Тобто, десь хто знизив рівень СЗЧ на 90%", — заявив депутат.

Окремо він звернув увагу на те, що до частини бригад потрапляють люди, яких, силоміць доставили до ТЦК. Водночас як стверджує нардеп, вирішальним стає не сам спосіб потрапляння до підрозділу, а те, що відбувається далі — ставлення командирів, навчання, проходження базової військової підготовки та психологічна підтримка.

"І коли питаєш, а ці ж умовно ті хлопці, хто бусифікувався, вони кажуть, ну так, 70% умовно до деяких бригад перевозять тих, яких там забрали, як кажуть, через буси. Але що до ставлення, що до навчання, що до проходження базової військової підготовки, що до психологічної підтримки цих хлопців, просто таке враження, що командири окремо займаються солдатами для того, щоб його дійсно психологічно підготувати", — сказав Горбенко.

Також він заявив, що цього року в українській армії вдвічі зросте сила безпілотних систем. За його словами, йдеться не лише про окремий рід військ, а про загальне посилення цього напряму в усьому війську.

Окремо Горбенко сказав, що в Сухопутних військах у кожній бригаді кількість безпілотників збільшуватиметься до двох батальйонів.

