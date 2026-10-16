Снятие с воинского учета по возрасту: правила для мужчин в возрасте 60 и 65 лет

Мужчины в очереди на прием в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы, достигшие предельного возраста, автоматически теряют статус призывника вместе с имеющейся бронью. Уже с сентября снятие с воинского учета в системе "Оберег" происходит дистанционно и автоматически. Но если этого не произошло и приложение "Резерв+" по-прежнему показывает мужчину на учете как военнообязанного, то стоит обратиться в ТЦК и исправить такие данные.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как работает автоматическое списание в системе "Оберег"

Граждане автоматически исключаются из государственных реестров по достижении предельного возраста, то есть в соответствии с действующим законодательством, после 60 лет.

Для лиц, имеющих высшее офицерское звание, этот рубеж сдвинут до 65 лет. Главное, чтобы в базах данных была корректная информация о звании военнослужащего в единой базе данных. Как только система фиксирует достижение предельного возраста, она мгновенно отменяет все действующие отсрочки и аннулирует документы о бронировании, поскольку отныне человеку эти статусы просто не нужны.

Об изменении учетных данных пользователей информирует программа «Резерв+». Чтобы убедиться в снятии с учета, достаточно обновить свой электронный документ непосредственно в смартфоне, после чего на экране должен появиться официальный статус "Исключен".

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Что делать в случае некорректной работы "Резерв+" несмотря на предельный возраст

Бывают ситуации, когда 60-летние граждане продолжают видеть в своих телефонах статус военнообязанного "На учете". Разработчики советуют в таких случаях сначала выйти из профиля в приложении "Резерв+" и выполнить повторную авторизацию с последующим обновлением документа.

Если же это не дает никакого результата, то избежать похода в ТЦК и СП не удастся. Обычно такие ошибки возникают из-за ошибок операторов, вносивших данные в государственный реестр "Оберег". Неправильно указанная дата рождения или отсутствие информации о звании полностью блокируют автоматическое списание. Исправлять эти неточности придется во время личного приема в военкомате.

Снятие с учета по возрасту не отменяет старые штрафы и нарушения

Получение желанного статуса об исключении из учета никоим образом не отменяет прошлые нарушения законодательства. Государство требует погасить все старые задолженности перед ТЦК.

В разделе «Штрафы онлайн» пользователь может отправить заявление о признании своей вины, дождаться получения электронного постановления от военкомата и сразу же оплатить штраф. Стоит помнить, что каждое проигнорированное правило учета рассматривается как отдельный эпизод.

Однако далеко не все конфликты с государством решаются нажатием кнопок на экране. Дела, связанные с неявкой по мобилизационному распоряжению, рассматриваются исключительно при личном присутствии нарушителя в кабинетах ТЦК.

Кроме того, снятие с воинского учета по возрасту не останавливает работу правоохранительных органов. Если к моменту празднования 60-летия военкомат успел направить в Национальную полицию запрос о розыске конкретного лица, полицейские будут продолжать выполнять это поручение.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что даже наличие отсрочки или официального освобождения от военной службы не освобождает военнообязанных от обязанности своевременно обновлять свои данные в базах учета. Если человек меняет место жительства, закон дает ему ровно неделю, чтобы зарегистрироваться по новому адресу и приписаться к местному ТЦК.

Граждане с судимостью, которых военкоматы объявили в розыск из-за неявки по повестке, могут избавиться от этого статуса без уплаты штрафа в размере 8,5 тысячи гривен. Юристы советуют не спешить перечислять деньги, поскольку оплата квитанции фактически означает признание вины. Стоит направлять адвокатские запросы или добиваться отмены претензий в связи с истечением срока давности.