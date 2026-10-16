Зняття з військового обліку за віком: правила для чоловіків 60 та 65 років

Чоловіки в черзі на прийом в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці, які досягли граничного віку, автоматично втрачають статус призовника разом із наявним бронюванням. Уже з вересня зняття з військового обліку в системі "Оберіг" відбувається дистанційно та автоматично. Але якщо цього не сталося і застосунок Резерв+ далі показує чоловіка на обліку як військовозобов'язаного, то варто звернутися до ТЦК і виправити такі дані.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як працює автоматичне списання в системі "Оберіг"

Громадяни автоматично виключаються з державних реєстрів після досягнення граничного віку, тобто згідно з чинним законодавством, після 60-річчя.

Для осіб, які мають вище офіцерське звання, цей рубіж зміщено до 65 років. Головне, щоб у базах даних була коректна інформація про звання військового в єдиній базі даних. Як тільки система фіксує досягнення граничного віку, вона миттєво скасовує всі діючі відстрочки та анулює документи про бронювання, оскільки відтепер людині ці статуси просто непотрібні.

Про зміну облікових даних користувачів інформує програма "Резерв+". Аби пересвідчитися у знятті з обліку, достатньо оновити свій електронний документ безпосередньо у смартфоні, після чого на екрані має з'явитися офіційний статус "Виключений".

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Трапляються ситуації, коли 60-річні громадяни продовжують бачити у своїх телефонах статус військовозобов'язаного "На обліку". Розробники радять у таких випадках спочатку вийти з профілю у застосунку "Резерв+" і здійснити повторну авторизацію з подальшим оновленням документа.

Якщо ж це не дає ніякого результату, то уникнути походу до ТЦК та СП не вдасться. Зазвичай такі помилки виникають через помилки операторів, які вносили дані до державного реєстру "Оберіг". Неправильно вказана дата народження або відсутність інформації про звання повністю блокують автоматичне списання. Виправляти ці неточності доведеться під час особистого прийому у військкоматі.

Зняття з обліку за віком не скасує старі штрафи та порушення

Отримання омріяного статусу про виключення з обліку жодним чином не скасовує минулі порушення законодавства. Держава вимагає закрити всі старі борги перед ТЦК.

У розділі "Штрафи онлайн" користувач має змогу відправити заяву про визнання своєї провини, дочекатися отримання електронної постанови від військкомату та одразу сплатити стягнення. Варто пам'ятати, що кожне проігнороване правило обліку розглядається як окремий епізод.

Проте далеко не всі конфлікти з державою вирішуються натисканням кнопок на екрані. Справи, пов'язані з неявкою за мобілізаційним розпорядженням, розглядаються виключно за фізичної присутності порушника в кабінетах ТЦК.

Також виключення з військового обліку за віком не зупиняє роботу правоохоронних органів. Якщо до моменту святкування 60-річчя військкомат встиг надіслати до Національної поліції запит щодо розшуку конкретної особи, поліцейські продовжуватимуть виконувати це доручення.

Окрім того, Новини.LIVE повідомляли, що навіть наявність броні чи офіційної відстрочки не звільняє військовозобов'язаних від обов'язку вчасно оновлювати власні дані в базах обліку. Якщо людина змінює місце проживання, закон дає їй рівно тиждень, аби зареєструватися за новою адресою та приписатися до місцевого ТЦК.

Громадяни із судимістю, яких військкомати оголосили в розшук через неявку за повісткою, можуть позбутися цього статусу без сплати 8,5 тисячі гривень штрафу. Юристи радять не поспішати переказувати гроші, оскільки сплата квитанції фактично означає визнання провини. Варто надсилати адвокатські запити або домагатися скасування претензій через сплив строків давності.