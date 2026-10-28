Что делать, если приложение "Резерв+" не обновило статус после 25 лет

Сотрудник ТЦК общается с гражданином. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Мужчинам, отмечающим 25-летие, больше не нужно обращаться в военкоматы для изменения статуса учета. Переход в категорию военнообязанных система осуществляет автоматически. Надежной заменой старым бумажным документам стал цифровой билет в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила юрист Ольга Губская, передает Новини.LIVE.

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Что делать мужчинам по достижении 25-летия

Граждане Украины, достигающие 25-летнего возраста, полностью освобождены от необходимости приходить в районные или городские ТЦК и СП. Представители Сил обороны поясняют, что смена статуса с призывника на военнообязанного перешла в цифровой формат и осуществляется автоматически. Человеку не нужно ждать отдельного вызова или самостоятельно инициировать процедуру.

Все изменения должны мгновенно отображаться в электронном приложении "Резерв+". После дня рождения категория учета в программе должна измениться на актуальную.

Резерв+ показывает статус призывника, несмотря на наступление 25-летия

Бывают случаи, когда система работает некорректно и продолжает показывать статус "Призывник".

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В такой ситуации нужно просто обновить документ в самом смартфоне. Если же даже после этого данные остаются прежними, военнообязанному придется выяснять причину непосредственно в ТЦК или воспользоваться в приложении специальным разделом исправления данных.

Какие документы должен иметь при себе мужчина после 25 лет

Сегодня основным стандартом для тех, кто стоит на учете, является е-ВОД — электронный военно-учетный документ. В 2026 году Министерство обороны официально приравняло его статус к привычному бумажному военному билету. Вся информация для формирования этой выписки берется напрямую из государственного реестра "Оберіг".

Электронный документ содержит полный набор персональных данных. В нём указаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, идентификационный код (РНОКПП), а также подробная военная информация. В частности, там есть информация о: привязке к конкретному ТЦК, звании, актуальной учетной категории и военно-учетной специальности (ВОС).

Отдельно туда вносятся заключения военно-врачебной комиссии и актуальные данные о бронировании или отсрочке.

При проверке уполномоченным лицам достаточно просто отсканировать QR-код, чтобы убедиться в подлинности документа. Благодаря этому военнослужащим больше не нужно носить с собой временные удостоверения или старые приписные свидетельства.

Но иногда мобильный телефон может разрядиться, повредиться или же само приложение перестанет загружаться из-за отсутствия связи.

Чтобы избежать проблем на блокпостах, гражданам разрешено распечатать свой актуальный электронный военный билет на обычном принтере. Законодательство не требует использования специальных защищенных бланков, наличия мокрых печатей или подписей должностных лиц ТЦК. Главное условие заключается лишь в том, чтобы напечатанный QR-код был чётким и пригодным для считывания техникой.

В то же время цифровые и распечатанные выписки имеют жесткие сроки действия. Согласно постановлению правительства № 559, сгенерированный электронный ВОД остается действительным не более одного года со дня его создания.

Если у человека есть отсрочка от мобилизации или бронирование, срок действия документа ограничивается датой окончания этих льгот. Важно помнить, что если при сканировании кода патрульные обнаружат, что информация на экране или на бумаге не совпадает с обновленными данными в Реестре, такой электронный военный билет будет немедленно признан недействительным.

Новини.LIVE сообщали, что вступить в ряды Сил обороны по контракту могут как гражданские украинцы или иностранные граждане, так и военнослужащие, которые уже служат по мобилизации. Главный плюс контракта — это возможность самостоятельно выбрать должность и бригаду, а также рассчитывать на четкие социальные гарантии.

В то же время для отдельных категорий бойцов ВСУ и других вооруженных формирований действует разовая государственная помощь, размер которой достигает 33 280 гривен. Точная сумма зависит от воинского звания, должности и рода войск военнослужащего, однако ее начисляют не всем подряд, а только при соблюдении определенных условий.

Кроме того, кадровикам разъяснили нюансы работы с электронными базами данных. Загрузка и использование приложения «Резерв+» для сканирования QR-кодов военнообязанных работников не делает самого кадровика военнообязанным автоматически.