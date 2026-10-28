Що робити, якщо застосунок Резерв+ не оновив статус після 25 років

Працівник ТЦК спілкується з громадянином. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Чоловікам, які святкують 25-річчя, більше не потрібно йти до військкоматів задля зміни облікового статусу. Перехід у категорію військовозобов'язаних система здійснює автоматично. Надійною заміною старим паперовим документам став цифровий квиток у застосунку "Резерв+".

Про це повідомила юристка Ольга Губська, передає Новини.LIVE.

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Що робити чоловікам при досягненні 25-річчя

Громадяни України, які досягають 25-річного віку, повністю звільнені від необхідності приходити до районних чи міських ТЦК та СП. Представники Сил оборони роз'яснюють, що зміна статусу з призовника на військовозобов'язаного перейшла в цифровий формат і здійснюється автоматично. Людині не потрібно чекати окремого виклику чи самостійно ініціювати процедуру.

Усі зміни мають миттєво відображатися в електронному застосунку "Резерв+". Після дня народження категорія обліку в програмі повинна змінитися на актуальну.

Резерв+ показує статус призовника попри настання 25-річчя

Трапляються випадки, коли система працює некоректно і продовжує показувати статус "Призовник".

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У такій ситуації треба просто оновити документ у самому смартфоні. Якщо ж навіть після цього дані залишаються старими, військовозобов'язаному доведеться з'ясовувати причину безпосередньо у ТЦК або скористатися у застосунку спеціальним розділом виправлення даних.

Які документи має носити із собою чоловік після 25 років

Сьогодні основним стандартом для тих, хто стоїть на обліку, є е-ВОД — електронний військово-обліковий документ. У 2026 році Міністерство оборони офіційно прирівняло його статус до звичного паперового військового квитка. Уся інформація для формування цього витягу береться напряму з державного реєстру "Оберіг".

Електронний документ вміщує повний вміст персональних даних. У ньому вказані прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний код (РНОКПП), а також детальна військова інформація. Зокрема там є інформація про: прив'язку до конкретного ТЦК, звання, актуальну облікову категорію та військово-облікова спеціальність (ВОС).

Окремо туди вносяться висновки військово-лікарської комісії та актуальні дані про бронювання чи відстрочку.

При перевірці уповноваженим особам достатньо просто відсканувати QR-код, щоб переконатися, що документ справжній. Завдяки цьому військовим більше не потрібно носити з собою тимчасові посвідчення чи старі приписні свідоцтва.

Але інколи мобільний телефон може розрядитися, пошкодитися або ж сам застосунок перестане завантажуватися через відсутність зв'язку.

Аби не мати проблем на блокпостах, громадянам дозволено роздрукувати свій актуальний е-ВОД на звичайному принтері. Законодавство не вимагає використання спеціальних захищених бланків, наявності мокрих печаток чи підписів посадовців ТЦК. Головна умова полягає лише в тому, щоб надрукований QR-код був чітким і придатним для зчитування технікою.

Водночас цифрові та роздруковані витяги мають жорсткі терміни дії. Відповідно до урядової постанови №559, згенерований е-ВОД залишається чинним не більше одного року з дня його створення.

Якщо людина має відстрочку від мобілізації або бронювання, час дії документа обмежується датою закінчення цих пільг. Важливо пам'ятати, що якщо під час сканування коду патрульні виявлять, що інформація на екрані чи папері розбігається з оновленими даними в Реєстрі, такий електронний військовий квиток буде миттєво визнаний недійсним.

Новини.LIVE інформували, що вступити до лав Сил оборони за контрактом можуть як цивільні українці чи іноземні громадяни, так і військовослужбовці, які вже служать за мобілізацією. Головний плюс контракту — це можливість самостійно обрати посаду та бригаду, а також розраховувати на чіткі соціальні гарантії.

Водночас для окремих категорій бійців ЗСУ та інших збройних формувань діє разова держдопомога, розмір якої сягає до 33 280 гривень. Точна сума прив'язана до військового звання, посади та складу військовослужбовця, проте нараховують її не всім підряд, а лише за дотримання визначених умов.

Крім того, кадровикам пояснили нюанси роботи з електронними базами. Завантаження та використання застосунку "Резерв+" для сканування QR-кодів військовозобов'язаних працівників не робить самого кадровика військовозобов'язаним автоматично.