Бронирование от призыва - забронирован на учебе - возможно аннулирование брони

Военнообязанные в очереди на оформление отсрочки. Фото: УНИАН

Военнообязанный гражданин имеет право только на одно основание для отсрочки от мобилизации. Так что если работник критически важного предприятия хочет поступить в высшее учебное заведение, он должен выбрать, что именно ему оформлять, отсрочку для обучения или бронирования на работе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка и бронирование

Украинские граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по разным причинам — семейным, по состоянию здоровья, для обучения и тому подобное.

Кроме того, работники предприятий, признанные критически важными для отечественной экономики, могут быть забронированы от призыва для выполнения своих рабочих обязанностей.

Гражданин должен сделать выбор

Впрочем, одновременно и оформить отсрочку и получить бронирование невозможно.

Отвечая на вопрос гражданина, работающего на критически важном предприятии и планирующего поступить в вуз, Юрий Айвазян подчеркнул: "По закону Вы имеете право только на использование одного основания для отсрочки. Поэтому выбирать Вам - обучение или бронирование" .

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в 2024 году.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.