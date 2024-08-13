Бронювання від призову - заброньований на навчанні - можливе анулювання броні

Військовозобов'язані у черзі на оформлення відстрочки. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин має право лише на одну підставу для відстрочки від мобілізації. Тож, якщо працівник критично важливого підприємства хоче вступити до вищого навчального закладу — він має обрати, що саме йому оформлювати, відстрочку для навчання чи бронювання на роботі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські громадяни мають право на відстрочку від мобілізації з різних причин — сімейних, за станом здоров’я, для навчання тощо.

Крім того, працівники підприємств, які визнані критично важливими для вітчизняної економіки, можуть бути заброньовані від призову для виконання своїх робочих обов’язків.

Громадянин має зробити вибір

Втім, одночасно і оформити відстрочку, і отримати бронювання неможливо.

Відповідаючи на питання громадянина, який працює на критично важливому підприємстві і планує вступити до вишу, Юрій Айвазян наголосив: "За законом ви маєте право лише на використання однієї підстави для відстрочки. Тому обирати вам — навчання або бронювання".