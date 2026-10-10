Правила бронирования в октябре 2026 года: кто лишится отсрочки

Бронирование на предприятиях, работающих в критически важных отраслях, документы. Фото: коллаж Новини.LIVE

Даже трудоустройство на предприятии, имеющем критически важное значение, в октябре 2026 года не гарантирует 100-процентную защиту от мобилизации. Бронирование не получат индивидуальные предприниматели, совместители, которых компании учли дважды, и работники с зарплатой ниже установленного минимума, если они не относятся к исключительным категориям.

Почему забронированные могут лишиться защиты от мобилизации в октябре объяснит Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины № 76.

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Подтверждение статуса критичности и Единый перечень — почему это важно

Сам факт работы на стратегическом предприятии перестал быть абсолютной гарантией получения отсрочки от мобилизации. Процедура стала значительно жестче, а ответственность за её соблюдение лежит на работодателях, руководствующихся Порядком №76.

Прежде всего компания должна иметь действующее право на применение этого механизма. Если предприятие получило статус критически важного для экономики, жизнедеятельности населения или нужд Сил обороны до 2 июня 2026 года, оно должно было пройти процедуру подтверждения по новым правилам.

Для тех, кто этого не сделал, прежний статус критически важного предприятия автоматически утратил силу 1 сентября 2026 года. Забронировать сотрудников через портал "Дія" могут только те юридические лица, которые официально включены в Единый перечень и имеют действующий статус.

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Какую зарплату должна выплачивать компания работнику, чтобы его можно было забронировать

Правительственное постановление № 692 ввело строгие финансовые критерии. Общий порог для получения предприятием статуса критически важного вырос с 2,5 до 3 минимальных заработных плат в среднем по компании. Однако пункт 8 Порядка № 76 устанавливает отдельное требование для конкретного работника. Поэтому, чтобы попасть в список для резервирования, человеку в течение всего срока действия отсрочки должна начисляться зарплата, не меньшая чем три «минималки».

Поскольку в 2026 году минимальная заработная плата составляет 8647 гривен, персональный порог равен 25 941 гривне. Из этого правила существуют исключения.

Требование не распространяется на: верифицированные гуманитарные миссии, религиозные организации, резидентов специальной зоны Дія City, отдельные коммунальные и государственные структуры, а также ряд предприятий критической, угольной, газовой и энергетической инфраструктуры.

Кого категорически запрещено бронировать в октябре 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступило в силу обновленное правило пункта 12 Порядка № 76 о подсчете квот. Теперь людей, работающих по совместительству, а также тех, кто уже имеет отсрочку на основании статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", можно учитывать в квоте исключительно по одному месту работы.

Стандартный предел бронирования составляет 50% от количества военнообязанных на предприятии.

Вместе с тем пункт 8-1 Порядка позволяет бронировать 100% персонала компаниям, которые физически работают на территориях активных или возможных боевых действий.

Если же организация случайно или намеренно превысила свой лимит, постановление № 692 дает ей ровно 10 рабочих дней на то, чтобы подать через "Дію" заявление об аннулировании лишних отсрочек. Отдельно законодательство исключает из процесса бронирования физических лиц-предпринимателей. "Дія" обслуживает только юридических лиц, поэтому оказание услуг критически важному предприятию по гражданско-правовому договору не делает ФЛП штатным работником и не дает ему права на иммунитет от призыва.

Влияет ли военно-учетная специальность на предоставление бронирования

Согласно пункту 3 Порядка № 76, работников бронируют независимо от их возраста, воинского звания или самой ВОС. То есть дефицитная специальность больше не является законным основанием для отказа в отсрочке. Главное, чтобы в электронной системе были актуальные данные.

Новини.LIVE писали, что мужчина проиграл в суде дело, пытаясь обжаловать собственную мобилизацию с помощью записи об отсрочке в «Резерв+». Кировоградский окружной админсуд встал на сторону ТЦК, поскольку выяснилось, что на дату призыва компания уже аннулировала его бронирование в едином реестре, поэтому цифровой статус утратил юридическую силу.

В Минобороны предупреждают военнообязанных о риске мобилизации после изменения оснований для освобождения от службы. Оформить переход с бронирования на персональную отсрочку через ЦНАП технически невозможно. Как только старая бронь отменяется, человек оказывается в "серой зоне" общего учета.

Также в ведомстве опровергли слухи о принудительном призыве мужчин старше 60 лет, которые активно распространялись в начале октября. Закон безальтернативно обязывает оставаться в строю после 60 лет только генералов и адмиралов. Остальные граждане пенсионного возраста могут попасть в армию исключительно по собственной инициативе, добровольно заключив годовой контракт с конкретной частью.