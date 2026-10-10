Правила бронювання працівників у жовтні 2026: хто втратить бронь

Бронювання на критичних підприємствах, документи. Фото: колаж Новини.LIVE

Навіть працевлаштування на критично важливому підприємстві у жовтні 2026 року не гарантує 100% захисту від мобілізації. Бронювання не отримають ФОПи, сумісники, яких компанії порахували двічі, та працівники із зарплатою, нижчою за встановлений мініамум, якщо вони не належать до виняткових категорій.

Чому заброньовані можуть втратити захист від мобілізації у жовтні пояснить Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України №76.

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Підтвердження статусу критичності та Єдиний перелік — чому це важливо

Сам факт роботи на стратегічному підприємстві перестав бути абсолютною гарантією отримання відстрочки від мобілізації. Процедура стала значно жорсткішою, а відповідальність за її дотримання лежить на роботодавцях, які керуються Порядком №76.

Насамперед компанія повинна мати чинне право на застосування цього механізму. Якщо підприємство отримало статус критично важливого для економіки, життєдіяльності населення чи потреб Сил оборони до 2 червня 2026 року, воно мусило пройти процедуру підтвердження за новими правилами.

Для тих, хто цього не зробив, стара критичність автоматично "згоріла" 1 вересня 2026 року. Забронювати людей через портал "Дія" можуть лише ті юридичні особи, які офіційно включені до Єдиного переліку та мають чинний статус.

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Яку зарплату має дати компанія працівнику, щоб його могли забронювати

Урядова постанова №692 запровадила суворі фінансові критерії. Загальний поріг для набуття підприємством статусу критичного зріс із 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат у середньому по компанії. Проте пункт 8 Порядку №76 встановлює окрему вимогу для конкретного працівника. Тож щоб потрапити до списку на бронювання, людині протягом усього строку дії відстрочки має нараховуватися зарплата, не менша за три "мінімалки".

Оскільки у 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8647 гривень, персональний поріг дорівнює 25 941 гривні. З цього правила існують винятки.

Вимога не стосується для: верифікованих гуманітарних місій, релігійних організацій, резидентів спеціального простору Дія City, окремих комунальних і державних структур, а також низки підприємств критичної, вугільної, газової та енергетичної інфраструктури.

Кого категорично заборонено бронювати у жовтні 2026 року

З 1 вересня 2026 року запрацювало оновлене правило пункту 12 Порядку №76 щодо підрахунку квот. Тепер людей, які працюють за сумісництвом, а також тих, хто вже має відстрочку на підставі статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можна враховувати у квоті виключно за одним місцем роботи.

Стандартна межа бронювання становить 50% від кількості військовозобов'язаних на підприємстві.

Разом з трим пункт 8-1 Порядку дозволяє бронювати 100% персоналу компаніям, які фізично працюють на територіях активних чи можливих бойових дій.

Якщо ж організація випадково або навмисно перевищила свій ліміт, постанова №692 дає їй рівно 10 робочих днів на те, щоб подати через "Дію" заяву про анулювання зайвих відстрочок. Окремо законодавство виключає з процесу бронювання фізичних осіб-підприємців. "Дія" обслуговує лише юридичних осіб, тому надання послуг критичному підприємству за цивільно-правовим договором не робить ФОПа штатним працівником і не дає йому права на імунітет від призову.

Чи впливає військово-облікова спеціальність на надання бронювання

Згідно з пунктом 3 Порядку №76, працівників бронюють незалежно від їхнього віку, військового звання чи самої ВОС. Тобто дефіцитна спеціальність більше не є законною підставою для відмови у відстрочці. Головне, щоб була наявність актуальних даних в електронній системі.

Новини.LIVE писали, що чоловік програв у суді справу, який намагався оскаржити власну мобілізацію за допомогою запису про відстрочку в "Резерв+". Кіровоградський окружний адмінсуд став на бік ТЦК, бо з'ясувалося, що на дату призову компанія вже анулювала його бронювання в єдиному реєстрі, тож цифровий статус утратив юридичну силу.

У Міноборони застерігають військовозобов'язаних від ризику мобілізації після зміни підстав для звільнення від служби. Оформити перехід із бронювання на персональну відстрочку через ЦНАП технічно неможливо. Щойно стара броня скасовується, людина опиняється в "сірій зоні" загального обліку.

Також у відомстві спростували чутки про примусовий призов чоловіків старше 60 років, що активно ширилися на початку жовтня. Закон безальтернативно зобов'язує залишатися у строю після 60 лише генералів та адміралів. Решта громадян пенсійного віку може потрапити до армії виключно з власної ініціативи, добровільно уклавши річний контракт із конкретною частиною.