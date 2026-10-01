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Главная Мобилизация Называл ТЦК полицаями: суд вынес приговор админу Viber-группы

Называл ТЦК полицаями: суд вынес приговор админу Viber-группы

Ua ru
1 октября 2026 03:32
Администратора Viber-группы осудили за препятствование работе военных
Сотрудники ТЦК и полицейский с военнообязанным. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

Житель Львовской области администрировал Viber-сообщество о работе представителей военкомата и полиции. Мужчина распространял информацию о том, где находятся сотрудники ТЦК, куда они едут, есть ли рядом с военными полицейские экипажи. Дело рассмотрел суд — нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 25 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

На группу "Антиполицай 24/7", которую администрировал обвиняемый, подписались более 14 тысяч человек. Сообщения о том, где можно встретиться с военнослужащими ТЦК и СП, в этой группе публиковали ежедневно.

"Такая схема позволяла заинтересованным лицам заранее менять маршрут и избегать мероприятий оповещения", — говорится в сообщении регионального ТЦК.

Решение суда

Сокальский районный суд Львовской области 13 января 2025 года приговорил нарушителя к пяти годам лишения свободы, но заменил реальный срок годом испытательного срока. Два телефона, с помощью которых мужчина администрировал группу, конфисковали.

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"Публичное распространение информации о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий может иметь не только административные или моральные последствия... Сознательное создание условий для уклонения от мероприятий оповещения препятствует выполнению задач по комплектованию Сил обороны Украины", — отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру сообщал, что в Тернопольской области адвокат помогал военнообязанному уклониться от призыва и сбежать за границу. Юрист за взятку пообещал обеспечить "клиенту" фиктивную инвалидность III группы. Дельца арестовали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал, что жительницу Ивано-Франковской области осудили за подделку документов. Нарушительница изготовила для себя поддельную справку и заключение МСЭК об инвалидности. На такой шаг женщина решилась, потому что хотела, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации.

суд Viber мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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