Адміністратора Viber-групи засудили за перешкоджання роботі військових

Працівники ТЦК і поліцейський із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Житель Львівської області адміністрував Viber-спільноту про роботу представників військкомату і поліції. Чоловік поширював інформацію про те, де перебувають працівники ТЦК, куди вони їдуть, чи є поруч із військовими поліцейські екіпажі. Справу розглянув суд — порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 25 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

На спільноту "Антиполіцай 24/7", яку адміністрував обвинувачений, підписалися понад 14 тисяч людей. Повідомлення про те, де можна зустрітися з військовослужбовцями ТЦК та СП, у цій групі публікували щоденно.

"Така схема дозволяла зацікавленим особам завчасно змінювати маршрут і уникати заходів оповіщення", — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК.

Рішення суду

Сокальський районний суд Львівської області 13 січня 2025 року призначив порушнику п'ять років ув'язнення, але замінив реальний термін роком іспитового строку. Два телефони, за допомогою яких чоловік адміністрував спільноту, конфіскували.

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"Публічне поширення інформації про місця та час проведення мобілізаційних заходів може мати не лише адміністративні чи моральні наслідки... Свідоме створення умов для уникнення заходів оповіщення перешкоджає виконанню завдань із комплектування Сил оборони України", — зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру повідомляв, що на Тернопільщині адвокат допомагав військовозобов'язаному уникнути призову та втекти за кордон. Правознавець за хабар пообіцяв забезпечити "клієнта" фіктивною інвалідністю III групи. Ділка заарештували.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав, що жительку Івано-Франківщини засудили за підроблення документів. Порушниця виготовила для себе фальшиві довідку та висновок МСЕК про інвалідність. На такий крок жінка наважилася, тому що хотіла, щоб її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.