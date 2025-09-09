Повестки по почте - Александр Федиенко объяснил, можно ли не забирать

Невозможно избежать — Кабмин внес изменения по повесткам по почте
Отправленная по почте повестка теперь официально считается врученной. Эта норма закреплена в новом постановлении Кабмина о разрешении на печать повесток отделами ТЦК.
Об этом заявил нардеп Александр Федиенко.
Отправка повесток по почте — что меняется
Парламентарий пояснил, что ранее отправка повесток по почте была вспомогательным механизмом, из-за чего адвокаты доказывали в судах, что человек не получил письмо.
По его словам, постановление Кабмина о разрешении на печать повесток отделами ТЦК ликвидирует юридическую серую зону и закрепляет, что письмо через почту является официальным вручением.
"То есть введен четкий законодательный механизм, который дает возможность делать массовые рассылки и делает невозможным избежание вручения через почту", — отмечает Федиенко.
Напомним, Кабмин разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК.
Также мы сообщали, какие повестки могут получить забронированные от мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!