Повестки по почте - Александр Федиенко объяснил, можно ли не забирать

Повестка поступила по почте. Фото: VitalikRadko / Depositphotos

Отправленная по почте повестка теперь официально считается врученной. Эта норма закреплена в новом постановлении Кабмина о разрешении на печать повесток отделами ТЦК.

Об этом заявил нардеп Александр Федиенко.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Федиенко. Фото: скриншот

Отправка повесток по почте — что меняется

Парламентарий пояснил, что ранее отправка повесток по почте была вспомогательным механизмом, из-за чего адвокаты доказывали в судах, что человек не получил письмо.

По его словам, постановление Кабмина о разрешении на печать повесток отделами ТЦК ликвидирует юридическую серую зону и закрепляет, что письмо через почту является официальным вручением.

"То есть введен четкий законодательный механизм, который дает возможность делать массовые рассылки и делает невозможным избежание вручения через почту", — отмечает Федиенко.

Напомним, Кабмин разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК.

Также мы сообщали, какие повестки могут получить забронированные от мобилизации.