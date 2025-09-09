Відео
Не можливо уникнути — уряд вніс зміни щодо повісток поштою

Не можливо уникнути — уряд вніс зміни щодо повісток поштою

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 22:56
Повістки поштою - Олександр Федієнко пояснив, чи можна не забирати
Повістка надійшла поштою. Фото: VitalikRadko / Depositphotos

Надіслана поштою повістка тепер офіційно вважається врученою. Ця норма закріплена в новій постанові Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК.

Про це заявив нардеп Олександр Федієнко.

Читайте також:
скрін
Допис Федієнка. Фото: скриншот

Відправка повісток поштою — що змінюється

Парламентар пояснив, що раніше відправка повісток поштою була допоміжним механізмом, через що адвокати доводили у судах, що людина не отримала листа. 

За його словами, постанова Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК ліквідовує юридичну сіру зону та закріплює, що лист через пошту є офіційним врученням.

"Тобто запроваджено чіткий законодавчий  механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту", — зазначає Федієнко.

Нагадаємо, Кабмін дозволив друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. 

Також ми повідомляли, які повістки можуть отримати заброньовані від мобілізації.

