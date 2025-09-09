Повістки поштою - Олександр Федієнко пояснив, чи можна не забирати

Повістка надійшла поштою. Фото: VitalikRadko / Depositphotos

Надіслана поштою повістка тепер офіційно вважається врученою. Ця норма закріплена в новій постанові Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК.

Про це заявив нардеп Олександр Федієнко.

Реклама

Читайте також:

Допис Федієнка. Фото: скриншот

Відправка повісток поштою — що змінюється

Парламентар пояснив, що раніше відправка повісток поштою була допоміжним механізмом, через що адвокати доводили у судах, що людина не отримала листа.

За його словами, постанова Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК ліквідовує юридичну сіру зону та закріплює, що лист через пошту є офіційним врученням.

"Тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту", — зазначає Федієнко.

Нагадаємо, Кабмін дозволив друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК.

Також ми повідомляли, які повістки можуть отримати заброньовані від мобілізації.