Повістки поштою - Олександр Федієнко пояснив, чи можна не забирати

Не можливо уникнути — уряд вніс зміни щодо повісток поштою
Надіслана поштою повістка тепер офіційно вважається врученою. Ця норма закріплена в новій постанові Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК.
Про це заявив нардеп Олександр Федієнко.
Відправка повісток поштою — що змінюється
Парламентар пояснив, що раніше відправка повісток поштою була допоміжним механізмом, через що адвокати доводили у судах, що людина не отримала листа.
За його словами, постанова Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК ліквідовує юридичну сіру зону та закріплює, що лист через пошту є офіційним врученням.
"Тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту", — зазначає Федієнко.
Нагадаємо, Кабмін дозволив друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК.
Також ми повідомляли, які повістки можуть отримати заброньовані від мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!