Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Не три суток, а раньше: юрист объяснил, когда начинается СОЧ

Не три суток, а раньше: юрист объяснил, когда начинается СОЧ

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 15:25
Не три суток, а раньше: юрист объяснил, когда начинается срок хранения данных
Задержанный военнослужащий. Фото: "Цензор"

Самовольное оставление части после отпуска начинает исчисляться с того момента, когда военнослужащий ВСУ должен был явиться в подразделение, но не явился. Однако в законодательстве всё же есть норма о трёх сутках. Она касается процедуры возбуждения уголовного дела.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Война и СОЧ

В Украине продолжается полномасштабная война, которую в 2022 году начал российский агрессор. Во время войны украинская армия комплектуется не только контрактниками, но и мобилизованными гражданами.

Часть этих граждан после мобилизации и попадания в какое-либо из подразделений ВСУ самовольно покинула место дислокации своего подразделения. Этот процесс называется СОЧ, самовольное оставление части.

Самовольное оставление воинской части является серьёзным правонарушением. В отношении военнослужащего, совершившего СОЧ, возбуждается уголовное дело.

Читайте также:

Когда СОЧ начинают учитывать через три дня

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами СОЧ. В частности, временными рамками объявления военнослужащего в СОЧ после отпуска.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как рассчитывается время начала самовольного оставления части. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Правонарушение начинается не тогда, когда прошло 3 суток, а с момента, когда военнослужащий должен был быть в части, но не явился. В вашем случае, если в документах было указано прибыть до 08:00 12 июня, то отсутствие начинает отсчитываться с 08:00 12 июня или сразу после этого времени".

Вместе с тем, добавил Айвазян, норма о 3 сутках действительно существует, но лишь в определенном аспекте: "Однако для уголовной квалификации по ч. 5 ст. 407 УК Украины в условиях военного положения важно, чтобы такое отсутствие длилось более трех суток. В действующей редакции ч. 5 ст. 407 УК Украины речь идет о самовольном оставлении или неявке в срок без уважительных причин, совершенных в боевой обстановке, а также о таких же действиях продолжительностью более трех суток в условиях военного положения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Минобороны разъяснили механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.

21 июня Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм возвращения к военной службе для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СОЧ). Восстановиться в рядах ВСУ можно несколькими способами, а рассмотрение документов продлится не более недели.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, кто и где ведет расследование по делам о СОЧ.

Самовольное оставление воинской части считается серьезным правонарушением. Уголовные дела в отношении военнослужащих, самовольно покинувших часть, ведет Государственное бюро расследований.

ВСУ военнослужащие СОЧ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации