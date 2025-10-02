Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Когда мобилизованный должен сам искать себе подразделение

Когда мобилизованный должен сам искать себе подразделение

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:20
Мобилизация в Украине - самостоятельный поиск подразделения мобилизованным
Военная подготовка мобилизованных граждан. Фото: 150 учебный центр Командования сил ТрО

Если военнослужащий по состоянию здоровья не сможет проходить военную службу в боевых подразделениях, он должен пройти военно-врачебную комиссию. А после этого, получив по результатам ВВК ограничения в военной службе, должен найти себе соответствующую воинскую часть.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

ВВК во время военной подготовки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после начала полномасштабной войны.

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в подразделение десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Мужчина пояснил, что во время прохождения процесса базовой общей военной подготовки у него ухудшилось состояние здоровья, поэтому он подал рапорт на прохождение военно-врачебной комиссии.

Мобилизованный поинтересовался, что его ждет, если он будет признан годным к ограниченной военной службе.

"Вас не должны оставить в ДШВ", — для начала объяснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Должен ли мобилизованный сам искать себе воинскую часть

А вот дальше, продолжил юрист, все будет в руках самого мобилизованного военнослужащего.

Он, в частности, должен будет сам найти себе дальнейшее место службы.

"Если Вы получите заключение ВВК о "пригодности к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны" — Вам нужно будет найти воинскую часть, которая будет готова Вас принять на военную службу и получить от нее рекомендательное письмо", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда мобилизованный приобретает статус "военнослужащий".

Добавим, мы сообщали о том, может ли мобилизованный военнослужащий перейти на контрактную службу.

военные ВВК военнослужащие военная служба воинская часть
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации