Мобилизация в Украине - самостоятельный поиск подразделения мобилизованным

Военная подготовка мобилизованных граждан. Фото: 150 учебный центр Командования сил ТрО

Если военнослужащий по состоянию здоровья не сможет проходить военную службу в боевых подразделениях, он должен пройти военно-врачебную комиссию. А после этого, получив по результатам ВВК ограничения в военной службе, должен найти себе соответствующую воинскую часть.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

ВВК во время военной подготовки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после начала полномасштабной войны.

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в подразделение десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Мужчина пояснил, что во время прохождения процесса базовой общей военной подготовки у него ухудшилось состояние здоровья, поэтому он подал рапорт на прохождение военно-врачебной комиссии.

Мобилизованный поинтересовался, что его ждет, если он будет признан годным к ограниченной военной службе.

"Вас не должны оставить в ДШВ", — для начала объяснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Должен ли мобилизованный сам искать себе воинскую часть

А вот дальше, продолжил юрист, все будет в руках самого мобилизованного военнослужащего.

Он, в частности, должен будет сам найти себе дальнейшее место службы.

"Если Вы получите заключение ВВК о "пригодности к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны" — Вам нужно будет найти воинскую часть, которая будет готова Вас принять на военную службу и получить от нее рекомендательное письмо", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда мобилизованный приобретает статус "военнослужащий".

Добавим, мы сообщали о том, может ли мобилизованный военнослужащий перейти на контрактную службу.