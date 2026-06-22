Не три суток, а раньше: юрист объяснил, когда начинается СОЧ

Задержанный военнослужащий. Фото: "Цензор"

Любомир Кучер Редактор, юрист

Самовольное оставление части после отпуска начинает исчисляться с того момента, когда военнослужащий ВСУ должен был явиться в подразделение, но не явился. Однако в законодательстве всё же есть норма о трёх сутках. Она касается процедуры возбуждения уголовного дела.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Война и СОЧ

В Украине продолжается полномасштабная война, которую в 2022 году начал российский агрессор. Во время войны украинская армия комплектуется не только контрактниками, но и мобилизованными гражданами.

Часть этих граждан после мобилизации и попадания в какое-либо из подразделений ВСУ самовольно покинула место дислокации своего подразделения. Этот процесс называется СОЧ, самовольное оставление части.

Самовольное оставление воинской части является серьёзным правонарушением. В отношении военнослужащего, совершившего СОЧ, возбуждается уголовное дело.

Когда СОЧ начинают учитывать через три дня

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами СОЧ. В частности, временными рамками объявления военнослужащего в СОЧ после отпуска.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как рассчитывается время начала самовольного оставления части. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Правонарушение начинается не тогда, когда прошло 3 суток, а с момента, когда военнослужащий должен был быть в части, но не явился. В вашем случае, если в документах было указано прибыть до 08:00 12 июня, то отсутствие начинает отсчитываться с 08:00 12 июня или сразу после этого времени".

Вместе с тем, добавил Айвазян, норма о 3 сутках действительно существует, но лишь в определенном аспекте: "Однако для уголовной квалификации по ч. 5 ст. 407 УК Украины в условиях военного положения важно, чтобы такое отсутствие длилось более трех суток. В действующей редакции ч. 5 ст. 407 УК Украины речь идет о самовольном оставлении или неявке в срок без уважительных причин, совершенных в боевой обстановке, а также о таких же действиях продолжительностью более трех суток в условиях военного положения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Минобороны разъяснили механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.

21 июня Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм возвращения к военной службе для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СОЧ). Восстановиться в рядах ВСУ можно несколькими способами, а рассмотрение документов продлится не более недели.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, кто и где ведет расследование по делам о СОЧ.

Самовольное оставление воинской части считается серьезным правонарушением. Уголовные дела в отношении военнослужащих, самовольно покинувших часть, ведет Государственное бюро расследований.