Ограничение права на управление автомобилем за неявку в ТЦК: разъяснение закона

Проверка документов у водителя. Фото: кадр из видео

Законодательство четко регламентирует процедуру, в соответствии с которой территориальные центры комплектования могут инициировать блокировку водительских удостоверений. Если военнообязанный или резервист игнорирует официальное требование ТЦК в установленные сроки, представители военкомата готовят иск. Обратиться в суд первой инстанции они обязаны в течение 30 дней с момента. Однако судья может отказать и оставить водительские права при ряде условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на действующий Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета».

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Требования к иску и сроки рассмотрения

Документ подается исключительно в письменной форме в соответствии с общими правилами подсудности. Военкомат должен предоставить исчерпывающую информацию: от полных реквизитов суда и собственных контактных данных с указанием электронного кабинета до подробных сведений об ответчике.

Речь идет о фамилии, месте жительства, идентификационном коде, номере и серии паспорта, средствах связи и наличии электронного кабинета. Кроме того, иск должен содержать суть требований, доказательную базу, перечень приложений, подпись уполномоченного лица и подтверждение того, что аналогичные иски к данному гражданину ранее не подавались.

Ответчик обязательно должен получить копии всех материалов. Если ТЦК допускает ошибки в оформлении, суд дает максимум 10 дней на их устранение. Игнорирование этих указаний приводит к возврату документов, хотя военкомат сохраняет право подать их повторно после исправления.

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На решение вопроса об открытии административного дела у суда есть пять дней. Сами же слушания длятся не более 30 дней со дня возбуждения производства и обычно проходят в письменном формате. Если судья или одна из сторон инициирует полноценное заседание, неявка надлежащим образом уведомленных лиц не остановит рассмотрение дела.

Что обязан доказать ТЦК в суде

Чтобы выиграть дело, территориальный центр комплектования обязан бесспорно доказать четыре факта. Во-первых, представители военкомата должны подтвердить, что гражданин нарушил мобилизационные обязанности по статье 22 профильного закона и совершил административное правонарушение по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во-вторых, необходимо предоставить доказательства того, что органы полиции не смогли физически задержать и доставить человека в ТЦК. В-третьих, суд потребует подтверждения факта фактической вручки требования военнообязанному. Последним пунктом является доказывание того, что гражданин это требование так и не выполнил. Без этих доказательств суд отклонит иск.

Кого не лишат водительских прав

Законодательство предусматривает два четких исключения, когда судья не имеет права изымать водительское удостоверение даже при доказательстве всех нарушений со стороны ответчика. Ограничение не будет применено, если транспортное средство является для человека основным и при этом законным источником средств к существованию.

Также за рулем оставят граждан, которые используют автомобиль в связи с собственной инвалидностью. Это же исключение сработает, если военнообязанный содержит ребенка с инвалидностью или лицо с инвалидностью I или II группы.

Можно ли обжаловать решение суда о лишении прав за уклонение от ТЦК

Если суд встает на сторону ТЦК, вынесенное решение о временном ограничении подлежит немедленному исполнению. На обжалование вердикта дается 15 дней с момента его оглашения.

Если участник дела не присутствовал при вынесении решения, то этот срок начинается со дня получения документа на руки. Важной деталью является то, что сама подача апелляционной жалобы не приостанавливает действие запрета на вождение.

Апелляционная инстанция рассматривает дело в 15-дневный срок, после чего ещё возможно кассационное обжалование.

Запрет будет действовать до тех пор, пока гражданин не выполнит требование ТЦК или пока сам военкомат его не отменит. В случае выполнения обязательств суд закрывает производство.

Новини.LIVE сообщали, что Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ о призыве 59-летнего сержанта. Несмотря на факт принудительного задержания представителями ТЦК, решающим аргументом для судьи стали грубые нарушения во время военно-врачебной комиссии, поскольку медосмотр оказался чисто формальным.

В то же время Кабинет Министров потерпел поражение в апелляционной инстанции по вопросу автоматического внесения всех мужчин на воинский учет. Судебным решением от 16 сентября действие правительственного постановления отменено, что заблокировало практику ТВК по призыву граждан, которые ранее уже имели официальный статус непригодных к военной службе.