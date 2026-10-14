Обмеження права керування авто за неявку до ТЦК: роз'яснення закону

Перевірка документів у водія. Фото: кадр з відео

Законодавство чітко регламентує процедуру, за якою територіальні центри комплектування можуть ініціювати блокування водійських посвідчень. Якщо військовозобов'язаний чи резервіст ігнорує офіційну вимогу ТЦК у встановлені терміни, представники військкомату готують позов. Звернутися до суду першої інстанції вони зобов'язані протягом 30 днів із моменту. Але суддя може відмовити та залишити водійські права за низки умов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на чинний Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

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Вимоги до позову та терміни розгляду

Документ подається виключно у письмовій формі за загальними правилами підсудності. Військкомат повинен надати вичерпну інформацію: від повних реквізитів суду та власних контактів із зазначенням електронного кабінету до детальних даних відповідача.

Йдеться про прізвище, місце проживання, ідентифікаційний код, номер і серію паспорта, засоби зв'язку та наявність е-кабінету. Окрім цього, позов має містити суть вимог, доказову базу, перелік додатків, підпис уповноваженої особи та підтвердження, що аналогічних позовів до цього громадянина не подавали.

Відповідач обов'язково має отримати копії всіх матеріалів. Якщо ТЦК допускає помилки в оформленні, суд дає максимум 10 днів на їх усунення. Ігнорування цих вказівок призводить до повернення документів, хоча військкомат зберігає право подати їх повторно після виправлення.

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На вирішення питання щодо відкриття адміністративної справи суд має п'ять днів. Самі ж слухання тривають не більше 30 днів із дня відкриття провадження і зазвичай проходять у письмовому форматі. Якщо суддя або одна зі сторін ініціює повноцінне засідання, неявка належним чином повідомлених осіб не зупинить розгляд справи.

Що зобов'язаний довести ТЦК в суді

Аби виграти справу, територіальний центр комплектування зобов'язаний беззаперечно довести чотири факти. По-перше, представники військкомату мають підтвердити, що громадянин порушив мобілізаційні обов'язки за статтею 22 профільного закону та вчинив адмінправопорушення за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По-друге, необхідно надати докази, що органи поліції не змогли фізично затримати та доставити людину до ТЦК. По-третє, суд вимагатиме підтвердження факту реального вручення вимоги військовозобов'язаному. Останнім пунктом є доведення того, що громадянин цю вимогу так і не виконав. Без цих доказів суд відхилить позов.

Кого не залишать без водійських прав

Законодавство передбачає два чіткі винятки, коли суддя не має права забирати водійське посвідчення навіть за умови доведення всіх порушень з боку відповідача. Обмеження не застосують, якщо транспортний засіб є для людини основним і при цьому законним джерелом засобів для існування.

Також за кермом залишать громадян, які використовують машину через власну інвалідність. Цей же виняток спрацює, якщо військовозобов'язаний утримує дитину з інвалідністю або ж особу з інвалідністю I чи II групи.

Чи можна оскаржити рішення суду про конфіскацію прав за ухилення від ТЦК

Якщо суд стає на бік ТЦК, ухвалене рішення про тимчасове обмеження підлягає негайному виконанню. На оскарження вердикту дається 15 днів від моменту проголошення.

Якщо учасник справи не був присутній під час винесення рішення, то цей відлік починається з дня отримання документа на руки. Важливою деталлю є те, що саме подання апеляційної скарги не призупиняє дію заборони на водіння.

Апеляційна інстанція розглядає справу у 15-денний строк, після чого ще можливе касаційне оскарження.

Заборона діятиме до того моменту, поки громадянин не виконає вимогу ТЦК, або ж поки сам військкомат її не відкличе. У разі виконання обов'язків суд закриває провадження.

Новини.LIVE повідомляли, що Дніпропетровський окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував наказ про призов 59-річного сержанта. Попри факт примусового затримання представниками ТЦК, вирішальним аргументом для судді стали грубі порушення під час військово-лікарської комісії, бо медогляд виявився суто формальним.

Водночас Кабінет Міністрів зазнав поразки в апеляційній інстанції щодо автоматичного внесення всіх чоловіків до військового обліку. Судовим рішенням від 16 вересня дію урядової постанови скасовано, що заблокувало практику ТЦК щодо призову громадян, які раніше вже мали офіційний статус непридатних до військової служби.