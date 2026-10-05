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Главная Мобилизация Неподчинение или неисполнение: юристы объяснили разницу для военных

Неподчинение или неисполнение: юристы объяснили разницу для военных

Ua ru
5 октября 2026 15:25
В каких случаях военнослужащий может на законных основаниях отказаться от выполнения приказа
Бойцы ВСУ. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Военнослужащий имеет законное право не выполнить приказ только при одном условии: если распоряжение командира явно носит преступный характер. Во всех остальных ситуациях, даже при физической невозможности выполнить задание, боец обязан действовать в соответствии с четким алгоритмом докладов руководству.

Об этом заявляют юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Разница между неповиновением и неисполнением приказа

В украинском законодательстве существует четкая грань между неповиновением и неисполнением приказа. Неповиновение трактуется как сознательное, открытое нежелание подчиненного действовать по указанию начальника, сопровождающееся демонстративными поступками или прямыми заявлениями.

В то же время обычное неисполнение приказа не содержит элементов публичного отказа. Ключевое различие заключается в условиях наступления уголовной ответственности.

Чтобы действия военнослужащего квалифицировались как преступление именно по статье 403 Уголовного кодекса Украины, то есть как неисполнение приказа, должно быть зафиксировано наступление тяжких последствий в результате такого бездействия. Для привлечения же к ответственности за неподчинение наличие тяжких последствий вовсе не является обязательным требованием.

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Правовая база предусматривает единственное исключение, когда игнорирование указаний руководства является абсолютно законным. Военнослужащий может отказаться от выполнения приказа исключительно в том случае, если он является явно преступным. При этом преступный характер такого распоряжения должен быть стопроцентно очевиден для исполнителя и не вызывать никаких сомнений.

Командир ставит непонятные или нереальные для выполнения задачи — куда обращаться

В ситуациях, когда приказ является непонятным или его физически невозможно выполнить, военнослужащий имеет право обратиться к своему командиру за разъяснениями.

Закон обязывает подчинённого держать командование в курсе происходящего. Поэтому военнослужащий должен доложить о результатах или о причинах невыполнения задачи как тому офицеру, который непосредственно отдал приказ, так и своему непосредственному начальнику.

Если боец осознает, что не сможет справиться с заданием вовремя или в полном объеме, он должен немедленно проинформировать об этом обоих вышеупомянутых командиров, подробно указав причины такой неспособности.

Как сообщали Новини.LIVE, преподаватели вузов и колледжей не защищены от мобилизации автоматически и их призывают на общих условиях. Избежать службы они могут только в том случае, если получат официальную отсрочку от своего учебного заведения или имеют иную причину, связанную с состоянием здоровья или семейными обстоятельствами.

Для студентов в 2026 году правила оформления отсрочки также стали более строгими. Одного лишь факта поступления в университет теперь недостаточно. Чтобы не попасть под призыв, нужно обязательно получать следующий, более высокий уровень образования, например, поступать в магистратуру после бакалавриата, учиться по гражданской программе и фигурировать в электронной базе студентов ЕДЕБО.

ВСУ Криминал мобилизация военнослужащие военная служба
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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