Коли військовий може законно відмовитися від виконання наказу

Бійці ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Військовослужбовець має законне право не виконати наказ лише за однієї умови, якщо вказівка командира є очевидно злочинною. В усіх інших ситуаціях, навіть за фізичної неможливості втілити завдання в життя, боєць зобов'язаний діяти за чітким алгоритмом доповідей керівництву.

На цьому наголошують юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Різниця між непокорою та невиконанням наказу

В українському законодавстві існує чітка межа між непокорою та невиконанням наказу. Непокора трактується як свідоме, відкрите небажання підлеглого діяти за вказівкою начальника, що супроводжується демонстративними вчинками або прямими заявами.

Натомість звичайне невиконання наказу не містить елементів публічної відмови. Ключова різниця полягає в умовах настання кримінальної відповідальності.

Щоб дії військового кваліфікували як злочин саме за статтею 403 Кримінального кодексу України, тобто невиконання наказу, має бути зафіксовано настання тяжких наслідків через таку бездіяльність. Для притягнення ж до відповідальності за непокору наявність тяжких наслідків зовсім не є обов'язковою вимогою.

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Правова база передбачає єдиний виняток, коли ігнорування вказівок керівництва є абсолютно законним. Військовослужбовець може відмовитися від виконання наказу виключно тоді, коли він є відверто злочинним. При цьому злочинний характер такого розпорядження має бути стовідсотково очевидним для виконавця і не викликати жодних сумнівів.

Командир дає незрозумілі чи нереальні до виконання задачі — куди оскаржувати

У ситуаціях, коли наказ є незрозумілим або його фізично неможливо виконати, армієць наділений правом звернутися до свого командира за уточненнями.

Закон зобов'язує підлеглого тримати командування в курсі процесу. Тож військовий повинен доповісти про результати, або ж про причини невиконання завдання як тому офіцеру, який безпосередньо віддав наказ, так і своєму прямому керівнику.

Якщо боєць усвідомлює, що не зможе впоратися із завданням вчасно або в повному обсязі, він мусить негайно проінформувати про це обох вищезгаданих командирів, детально вказавши причини такої неспроможності.

Як повідомляли Новини.LIVE, викладачі вишів та коледжів не захищені від мобілізації автоматично і їх призивають на загальних умовах. Уникнути служби вони можуть лише якщо отримають офіційну відстрочку від свого закладу освіти, або ж мають іншу причину через стан здоров'я чи сімейні обставини.

Для студентів у 2026 році правила оформлення відстрочки також стали суворішими. Самого лише факту вступу до університету тепер недостатньо. Щоб не потрапити під призов, потрібно обов'язково здобувати наступний, вищий рівень освіти, наприклад, йти на магістратуру після бакалаврату, вчитися за цивільною програмою та фігурувати в електронній базі студентів ЄДЕБО.