Сотрудник ТЦК и СП ведет документацию. Фото: кадр из видео

Сотрудник, ведущий персональный военный учет, не несет ответственности за отчеты об автомобилях перед ТЦК, если эти функции на него отдельно не возлагались. Административная ответственность ложится на руководителя.

Об этом заявили эксперты по трудовому праву и кадровому учету на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Почему за непредставление отчетов об автомобилях отвечает руководитель

Закон возлагает ответственность за организацию отчетности по транспортным средствам непосредственно на руководителя предприятия.

В его зоне ответственности находятся две основные задачи:

наладить сам процесс передачи сведений о транспорте в ТЦК;

определить конкретное лицо, которое будет готовить и подавать эту отчетность.

Если директор официально не закрепил подготовку отчетов о технике за лицом, ответственным за военный учет, или за кем-либо другим из штата, отвечать за их отсутствие придется самому руководителю. В такой ситуации наложить административный штраф на сотрудника, ведущего воинский учет, нет никаких законных оснований.

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Причина такого распределения ответственности заключается в том, что государство разделяет учет людей и учет транспорта на уровне различных нормативных актов:

персональный воинский учет определяет постановление КМУ от 30.12.2022 № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов»;

отчетность о транспортных средствах и технике регламентируется постановлением КМУ от 28.12.2000 № 1921 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности».

Поэтому сотрудник, назначенный вести именно персональный воинский учет, вообще не имеет отношения к сведениям о транспортных средствах. Но это при условии, что его должностные полномочия дополнительно не расширялись.

Новини.LIVE сообщали, что с началом нового года компаниям не нужно заново собирать все документы с нуля, поскольку часть из них действует постоянно, а ежегодно обновлять нужно лишь отдельные отчеты и списки для ТЦК.

Также юристы объяснили как действовать работодателям в случаях, когда военкомат не забирает с почты письмо о трудоустройстве военнообязанного. Компания обязана отправить такое уведомление за семь дней, но не несет ответственности за работу почты или действия ТЦК, если сохранила квитанции о своевременной отправке.