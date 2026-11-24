Працівник ТЦК та СП веде документацію. Фото: кадр з відео

Працівник, який веде персональний військовий облік, не відповідає за звіти про авто перед ТЦК, якщо ці функції на нього окремо не покладали. Адміністративна відповідальність лягає на керівника.

На цьому наголосили експерти з трудового права та кадрового обліку на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Чому за неподання звітів про авто відповідає керівник

Закон покладає організацію звітування щодо транспортних засобів безпосередньо на керівника підприємства.

У його зоні відповідальності перебувають дві головні задачі:

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налагодити сам процес передачі відомостей про транспорт до ТЦК;

визначити конкретну особу, яка готуватиме та подаватиме цю звітність.

Якщо директор офіційно не закріпив підготовку звітів про техніку за відповідальним за військовий облік або за кимось іншим у штаті, відповідати за їх відсутність доведеться самому керівнику. У такій ситуації накласти адміністративний штраф на працівника, що веде військовий облік, немає жодних законних підстав.

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Причина такого розподілу відповідальності полягає в тому, що держава розділяє облік людей та облік транспорту на рівні різних нормативних актів:

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персональний військовий облік визначає постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів";

звітування про транспортні засоби й техніку регламентує постанова КМУ від 28.12.2000 №1921 "Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок".

Через це співробітник, призначений вести саме персональний військовий облік, взагалі не дотичний до відомостей про транспортні засоби. Але це за умови, що його посадові повноваження додатково не розширювали.

Новини.LIVE повідомляли, що з початком нового року компаніям не треба наново збирати всі документи з нуля, бо частина з них діє постійно, а щорічно оновлювати потрібно лише окремі звіти та списки для ТЦК.

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Також юристи пояснили як діяти роботодавцям у випадках, коли військкомат не забирає з пошти лист про працевлаштування військовозобов'язаного. Компанія зобов'язана відправити таке повідомлення за сім днів, але не має відповідати за роботу пошти чи дії ТЦК, якщо зберегла квитанції про вчасне відправлення.