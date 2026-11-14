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Главная Мобилизация Непригоден, но числится на учете: адвокат назвала причины

Непригоден, но числится на учете: адвокат назвала причины

Ua ru
14 ноября 2026 04:30
В каком случае непригодный может состоять на учете facebook.com/Vinobltck
Военнообязанный с представителем ТЦК и СП. Фото иллюстративное: facebook.com/Vinobltck

В электронном военно-учетном документе может содержаться информация о непригодности человека к военной службе, но при этом не быть данных об исключении из учета. Такое происходит, если заключение ВВК еще не согласовали или ТЦК и СП изменил решение.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передает Новини.LIVE.

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Учет после заключения о непригодности

Если человек проходил ВВК в течение последних месяцев и его признали непригодным, одного заключения медкомиссии для исключения из учета недостаточно. Документы должны пройти этапы согласования, а это может занять несколько месяцев.

"Только после того, как из региональной ВВК вернутся документы об утверждении заключения, РТЦК и СП смогут списать с учета", — объяснила юрист.

Восстановление на учете после снятия с него

Бывает и так, что мужчину исключают из учета, но впоследствии возвращают. В таком случае стоит обратиться к юристу. Специалист оценит, является ли восстановление на учете правомерным или же действия ТЦК и СП были незаконными.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету cообщал, что некоторые гражданки Украины должны встать на воинский учет. Речь идет о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием. Нахождение на учете не означает призыв в армию — служить украинки могут исключительно добровольно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины "О воинском долге и военной службе" писал о том, кто имеет статус военнообязанного. Речь идет не только о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, но и о некоторых женщинах, юношах младше 25 лет и тех, кто уже проходил военную службу. Кроме того, для некоторых граждан предельным возрастом является не 60 лет, а 65 лет.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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