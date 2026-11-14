Військовозобов'язаний із представником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: facebook com Vinobltck

В електронному військово-обліковому документі може міститися інформація про непридатність людини до військової служби, але не бути даних про виключення з обліку. Таке стається, якщо висновок ВЛК ще не погодили або ТЦК та СП змінив рішення.

Про це повідомила адвокат Дар'я Тарасенко, передає Новини.LIVE.

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Облік після висновку про непридатність

Якщо чололовік проходив ВЛК упродовж останніх місяців і його визнали непридатним, одного висновку медкомісії для виключення з обліку недостатньо. Документи мають пройти етапи погодження, а це може тривати кілька місяців.

"Тільки після того, як з регіональної ВЛК повернуться документи про затвердження висновку, РТЦК та СП зможе виключити з обліку", — пояснила правознавиця.

Повернення на облік після виключення з нього

Трапляється й так, що чоловіка виключають з обліку, але згодом повертають. У такому разі варто звернутися до юриста. Фахівець оцінить, чи є поновлення на обліку правомірним або ж дії ТЦК та СП були незаконними.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що деякі громадянки України мають стати на військовий облік. Йдеться про жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Перебування на обліку не означає залучення до війська — служити українки можуть виключно добровільно.

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