Степень нарушения функций организма: что проверяет медкомиссия

Медицинское обследование военнослужащего. Фото: Армия.Inform

Наличие диагноза не гарантирует освобождение от службы. Военно-медицинская комиссия оценивает не болезнь, а степень нарушения функций организма на основе официальных записей в государственной электронной системе. При этом бывает, что врачи могут игнорировать выписки из частных клиник.

Как действовать в таких случаях и какие нюансы нужно учесть перед прохождением ВВК, объяснил юрист Максим Дзись, передает Новини.LIVE.

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Как работает Расписание болезней

Сам факт наличия серьезного заболевания не дает военнообязанному автоматического освобождения от армии. По словам юриста Центра правовой помощи Максима Дзися, иногда диагноз вообще ничего не решает, ведь медкомиссия опирается исключительно на официальный "Расписание болезней".

Этот документ, являющийся приложением к действующему приказу Министерства обороны № 402, содержит 87 статей.

Каждая статья в Перечне разделена на пункты ("а", "б", "в", "г") и три графы для разных категорий (призывники, рядовой и сержантский состав, офицеры). В зависимости от этих букв ВВК выносит один из четырёх вердиктов: непригоден, временно непригоден (требует лечения), пригоден или пригоден к службе исключительно в тылу (например, подразделения логистики, связи, ТЦК, учебные и медицинские центры).

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Но ключевым фактором является степень нарушения функций организма.

"Одна болезнь, одна статья. Три разных жизни. Решающим является не название диагноза, а то, являются ли симптомы значительными, умеренными или незначительными", — подчеркивает правозащитник.

Топ-10 заболеваний и на что обращает внимание комиссия

Максим Дзись выделил десять ключевых групп заболеваний и основные критерии их оценки врачами:

Позвоночник ( статья 64): остеохондроз, сколиоз, кифоз, грыжи. Значительные нарушения функций (пункт «а») означают полную негодность, умеренные («б») — службу в тылу, незначительные («в») — годность.

статья 64): остеохондроз, сколиоз, кифоз, грыжи. Значительные нарушения функций (пункт «а») означают полную негодность, умеренные («б») — службу в тылу, незначительные («в») — годность. Зрение (статья 30): близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Измеряется строго в диоптриях. Более 12 диоптрий в одном меридиане дают статус «непригоден»; от 6 до 12 диоптрий или астигматизм с разницей более 3 — служба в тылу; меньшие показатели — пригоден.

(статья 30): близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Измеряется строго в диоптриях. Более 12 диоптрий в одном меридиане дают статус «непригоден»; от 6 до 12 диоптрий или астигматизм с разницей более 3 — служба в тылу; меньшие показатели — пригоден. Гипертония (статья 39): показатели тонометра не являются определяющими, комиссия обращает внимание на стадию заболевания и поражения сердца, почек или глазного дна.

(статья 39): показатели тонометра не являются определяющими, комиссия обращает внимание на стадию заболевания и поражения сердца, почек или глазного дна. Психика (статьи 14–19): включая ПТСР и последствия боевых травм. Разовая консультация не имеет значения, обязательными являются нахождение на официальном учете и подтвержденная история прохождения лечения.

(статьи 14–19): включая ПТСР и последствия боевых травм. Разовая консультация не имеет значения, обязательными являются нахождение на официальном учете и подтвержденная история прохождения лечения. Эндокринная система (статья 13): диабет всех типов, ожирение, заболевания щитовидной железы. Статус зависит исключительно от компенсации состояния и наличия осложнений.

(статья 13): диабет всех типов, ожирение, заболевания щитовидной железы. Статус зависит исключительно от компенсации состояния и наличия осложнений. Сердце (статьи 38, 40): сердечная недостаточность, нарушения ритма, пороки. Решение ВВК основывается на стадии функциональной недостаточности.

(статьи 38, 40): сердечная недостаточность, нарушения ритма, пороки. Решение ВВК основывается на стадии функциональной недостаточности. Дыхательная система ( статьи 45–48): ХОБЛ, астма. Степень дыхательной недостаточности должна быть в обязательном порядке подтверждена результатами спирометрии.

статьи 45–48): ХОБЛ, астма. Степень дыхательной недостаточности должна быть в обязательном порядке подтверждена результатами спирометрии. Пищеварение (статьи 49–56): гастриты, язвы, гепатиты, цирроз, грыжи, болезнь Крона. Оценивается исключительно степень нарушения функций органов.

(статьи 49–56): гастриты, язвы, гепатиты, цирроз, грыжи, болезнь Крона. Оценивается исключительно степень нарушения функций органов. Почки ( статьи 66–72): мочекаменная болезнь и хронические состояния рассматриваются с учетом степени потери функций.

статьи 66–72): мочекаменная болезнь и хронические состояния рассматриваются с учетом степени потери функций. Травмы и их последствия: переломы позвоночника или повреждения спинного мозга также зависят от функций. Единственным исключением из общего правила являются ампутации — в этом случае комиссия фиксирует только фактический уровень культевой части.

Почему справки из частных клиник или медицинских центров не действуют

Юрист обратил внимание, что самая частая ошибка призывников заключается в том, что они возлагают большие надежды на медицинские справки из частных клиник. ВВК не обследует людей и не ставит диагнозы с нуля. Врачи в военкомате работают только с теми данными, которые уже официально внесены в государственную электронную систему здравоохранения.

Если мужчина приносит результаты МРТ или частные анализы, которых нет в единой государственной базе, для комиссии они юридически не существуют. Чтобы узаконить своё состояние, юрист советует заранее предоставить все частные заключения семейному врачу или узкому специалисту в государственной поликлинике и проконтролировать их внесение в систему.

На саму медкомиссию документы нужно брать в двух экземплярах. Оригиналы лучше только показывать врачам, а копии нужно оставлять в деле. Самая важная строка в заключении врача, которую должен проверить призывник, — это четко прописанная степень нарушения функций.

Почему мужчины с одинаковыми заболеваниями могут получать разные заключения ВВК

Адвокат называет пять причин, по которым мужчины с одинаковым заболеванием могут получить разные заключения ВВК. На это влияют разная степень нарушения функций, применение разных граф, поскольку к офицерам и рядовым предъявляются разные требования, а также наличие сопутствующих заболеваний.

Также не последнюю роль играет отсутствие правильных ключевых слов в медицинской выписке и некорректный подход комиссии, которая оценивает не реальное заболевание, а исключительно его документальное оформление.

Новини.LIVE сообщали, что в случаях, когда человека официально признали негодовым и исключили из учета, мобилизовать его запрещено. ТЦК не имеют права игнорировать старые решения комиссий. Судебная практика подтверждает, что попытки вновь поставить таких граждан на учет и отправить в армию являются незаконными и полностью отменяются через суд.

Раненым защитникам, проходящим реабилитацию за рубежом, теперь не нужно ехать в Украину исключительно для прохождения ВЛК. Согласно новому экспериментальному порядку комиссия может определить степень годности дистанционно. Достаточно отправить медицинские выписки из иностранной клиники в свою часть в электронном или бумажном виде.