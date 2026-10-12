Ступінь порушення функцій організму: що перевіряє медкомісія

Обстеження військовослужбовця. Фото: Армія.Inform

Наявність діагнозу не гарантує звільнення від служби. Військово-лікарська комісія оцінює не хворобу, а ступінь порушення функцій організму на основі офіційних записів у державній електронній системі. Водночас стається таке, що лікарі можуть ігнорувати виписки з приватних клінік.

Як діяти в таких випадках і які нюанси треба врахувати перед проходженням ВЛК пояснив юрист Максим Дзісь, передає Новини.LIVE.

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Як працює Розклад хвороб

Сам факт наявності серйозного захворювання не дає військовозобов'язаному автоматичного звільнення від армії. За словами юриста Центру правової допомоги Максима Дзіся, інколи діагноз взагалі нічого не вирішує, адже медкомісія спирається виключно на офіційний Розклад хвороб.

Цей документ, який є додатком до чинного наказу Міністерства оборони №402, містить 87 статей.

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Кожна стаття у Розкладі поділена на пункти ("а", "б", "в", "г") та три графи для різних категорій (призовники, рядовий і сержантський склад, офіцери). Залежно від цих літер ВЛК ухвалює один із чотирьох вердиктів: непридатний, тимчасово непридатний (потребує лікування), придатний, або ж придатний до служби виключно в тилу (як-от підрозділи логістики, зв'язку, ТЦК, навчальні та медичні центри).

Та ключовим фактором є рівень порушення функцій організму.

"Одна хвороба, одна стаття. Три різні життя. Вирішує не назва діагнозу, а слова значні, помірні чи незначні", — підкреслює правозахисник.

Топ-10 захворювань і на що дивиться комісія

Максим Дзісь виділив десять ключових груп хвороб та головні критерії їхнього оцінювання лікарями:

Хребет (стаття 64): остеохондроз, сколіоз, кіфоз, грижі. Значні порушення функцій (пункт "а") означають повну непридатність, помірні ("б") — службу в тилу, незначні ("в") — придатність.

(стаття 64): остеохондроз, сколіоз, кіфоз, грижі. Значні порушення функцій (пункт "а") означають повну непридатність, помірні ("б") — службу в тилу, незначні ("в") — придатність. Зір (стаття 30): короткозорість, далекозорість та астигматизм. Вимірюється суворо в діоптріях. Понад 12 діоптрій в одному меридіані дає статус "непридатний"; від 6 до 12 діоптрій або астигматизм із різницею понад 3 — служба в тилу; менші показники — придатний.

(стаття 30): короткозорість, далекозорість та астигматизм. Вимірюється суворо в діоптріях. Понад 12 діоптрій в одному меридіані дає статус "непридатний"; від 6 до 12 діоптрій або астигматизм із різницею понад 3 — служба в тилу; менші показники — придатний. Гіпертонія (стаття 39): цифри на тонометрі не є визначальними, комісія звертає увагу на стадію хвороби та ураження серця, нирок чи очного дна.

(стаття 39): цифри на тонометрі не є визначальними, комісія звертає увагу на стадію хвороби та ураження серця, нирок чи очного дна. Психіка (статті 14-19): включно з ПТСР і наслідками бойових травм. Разова консультація не має ваги, обов'язковими є перебування на офіційному обліку та підтверджена історія проходження лікування.

(статті 14-19): включно з ПТСР і наслідками бойових травм. Разова консультація не має ваги, обов'язковими є перебування на офіційному обліку та підтверджена історія проходження лікування. Ендокринна система (стаття 13): діабет усіх типів, ожиріння, хвороби щитоподібної залози. Статус залежить виключно від компенсації стану та наявності ускладнень.

(стаття 13): діабет усіх типів, ожиріння, хвороби щитоподібної залози. Статус залежить виключно від компенсації стану та наявності ускладнень. Серце (статті 38, 40): серцева недостатність, порушення ритму, вади. Рішення ВЛК спирається на стадію функціональної недостатності.

(статті 38, 40): серцева недостатність, порушення ритму, вади. Рішення ВЛК спирається на стадію функціональної недостатності. Дихальна система (статті 45-48): ХОЗЛ, астма. Ступінь дихальної недостатності має бути в обов'язковому порядку підтверджений результатами спірометрії.

(статті 45-48): ХОЗЛ, астма. Ступінь дихальної недостатності має бути в обов'язковому порядку підтверджений результатами спірометрії. Травлення (статті 49-56): гастрити, виразки, гепатити, цироз, грижі, хвороба Крона. Оцінюється виключно ступінь порушення функцій органів.

(статті 49-56): гастрити, виразки, гепатити, цироз, грижі, хвороба Крона. Оцінюється виключно ступінь порушення функцій органів. Нирки (статті 66-72): сечокам'яна хвороба та хронічні стани розглядаються за рівнем втрати функцій.

(статті 66-72): сечокам'яна хвороба та хронічні стани розглядаються за рівнем втрати функцій. Травми та їх наслідки: переломи хребта чи пошкодження спинного мозку також залежать від функцій. Єдиним винятком із загального правила є ампутації — у цьому випадку комісія фіксує лише фактичний рівень кукси.

Чому довідки з приватних клінік чи медичних центрів не діють

Юрист звернув увагу, що найчастіша помилка призовників полягає у тому, що вони мають великі сподівання на медичні виписки з приватних клінік. ВЛК не обстежує людей і не ставить діагнози з нуля. Лікарі у військкоматі працюють тільки з тими даними, які вже офіційно внесені до державної електронної системи охорони здоров'я.

Якщо чоловік приносить результати МРТ чи приватні аналізи, яких немає в єдиній державній базі, для комісії вони юридично не існують. Щоб легалізувати свій стан, юрист радить заздалегідь принести всі приватні висновки до сімейного лікаря або вузького спеціаліста в державній поліклініці та проконтролювати їхнє внесення в систему.

На саму медкомісію документи потрібно брати у двох примірниках. Оригінали краще лише показувати лікарям, а копії треба залишати в справі. Найголовніший рядок у висновку лікаря, який має перевірити призовник — це чітко прописаний ступінь порушення функцій.

Чому чоловіки з однаковими хворобами можуть мати різні висновки ВЛК

Адвокат називає п'ять причин, чому чоловіки з однаковою хворобою можуть отримати різні висновки ВЛК. Впливає різний ступінь порушення функцій, застосування різних граф, оскільки до офіцерів і рядових висуваються різні вимоги, а також наявність супутніх захворювань.

Також не останню роль грає відсутність правильних ключових слів у медичній виписці та некоректний підхід комісії, яка оцінює не реальну недугу, а виключно її документальне оформлення.

Новини.LIVE повідомляли, що у випадках, коли людину офіційно визнали непридатною та викреслили з обліку, мобілізувати її заборонено. ТЦК не мають права ігнорувати старі рішення комісій. Судова практика підтверджує, що спроби знову поставити таких громадян на облік і відправити до війська є незаконними та повністю скасовуються через суд.

Пораненим захисникам, які відновлюються за кордоном, тепер не треба їхати в Україну суто заради проходження ВЛК. За новим експериментальним порядком комісія може визначити ступінь придатності дистанційно. Достатньо надіслати медичні виписки з іноземної клініки до своєї частини в електронному чи паперовому вигляді.