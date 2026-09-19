Военнослужащие с проблемами со здоровьем могут заключать новые контракты

Военный проходит медосмотр. Фото иллюстративное: nfront.org

Военнослужащие, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) ограничила в службе или вообще признала непригодными, во время военного положения могут заключать новые контракты. Вывод ВВК не является основанием для отказа в заключении контракта. В частности, мотивационный контракт доступен даже для людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Об этом 18 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто может заключить новый контракт

Для тех, кто пригоден к службе в определенных подразделениях обеспечения, закон предусматривает возможность прохождения службы по контракту. Отдельный порядок действует и для некоторых военнослужащих, которых признали непригодными из-за ранений или заболеваний, полученных во время защиты Украины.

Вывод медкомиссии об ограничениях или непригодности не означает, что военнослужащий не может заключить новый контракт.

Узнать об условиях, необходимых документах и порядке оформления можно в кадровой службе воинской части или в разъяснениях Министерства обороны Украины.

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