Військові із проблемами здоров'ям можуть укладати нові контракти

Військовий проходить медогляд. Фото ілюстративне: nfront.org

Бійці, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) обмежила у проходженні служби або взагалі визнала непридатними, під час воєнного стану можуть укладати нові контракти. Висновок ВЛК не є підставою для відмови в укладенні контракту. Зокрема, мотиваційний контакт доступний навіть для людей, які мають проблеми зі здоров'ям.

Про це 18 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто може укласти новий контракт

Для тих, хто придатний до служби у визначених підрозділах забезпечення, закон передбачає можливість проходження служби за контрактом. Окремий порядок діє і для деяких військовослужбовців, яких визнали непридатними через поранення або отримані під час захисту України захворювання.

Висновок медкомісії про обмеження чи непридатність не означає, що військовий не може укласти новий контракт.

Дізнатися про умови, необхідні документи та порядок оформлення можна у службі персоналу військової частини або в роз'ясненнях Міністерства оборони України.

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