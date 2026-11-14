Задержание подозреваемого. Фото: vol.gp.gov.ua

Житель Волынской области обещал помочь военному получить заключение о непригодности к службе. За "услугу" фигурант вымогал и получил деньги. Нарушителя разоблачили и будут судить.

Об этом 23 октября сообщила Волынская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, к 47-летнему жителю Луцка обратилась женщина, которая хотела, чтобы военнослужащего направили на дополнительное медицинское обследование и признали непригодным. Фигурант заверил, что за десять тысяч долларов может повлиять на решение чиновников воинской части. Нарушителя задержали 20 июля текущего года. Он попался с поличным: когда получил десять тысяч долларов взятки. Во время обыска в автомобиле задержанного обнаружили и изъяли средства.

В чем обвиняют дельца и какое наказание ему грозит

В суд направили обвинительный акт по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту могут назначить штраф в размере от 34 тысяч гривен до 93,5 тысячи гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что на Буковине судили врача. Офтальмолог ВВК подделывала медицинские заключения о состоянии здоровья военнообязанных. К уголовной ответственности нарушительницу не привлекли.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.Net писал о том, что троих студентов лишили отсрочки и мобилизовали. Суд признал действия ТЦК незаконными. Мобилизованных должны уволить с военной службы.