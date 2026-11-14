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Головна Мобілізація Непридатність за 10 тисяч доларів: ділка судитимуть

Непридатність за 10 тисяч доларів: ділка судитимуть

Ua ru
14 листопада 2026 03:32
Жителя Волині судитимуть за "торгівлю" непридатністю vol.gp.gov.ua
Затримання підозрюваного. Фото: vol.gp.gov.ua

Житель Волинській області обіцяв допомогти військовому отримати висновок про непридатність до служби. За "послугу" фігурант вимагав і одержав гроші. Порушника викрили та судитимуть.

Про це 23 жовтня повідомила Волинська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, до 47-річного жителя Луцька звернулася жінка, яка хотіла, щоб військовослужбовця направили на додатковий медичний огляд і визнали непридатним. Фігурант запевнив, що за десять тисяч доларів може вплинути на рішення посадовців військової частини. Порушника затримали 20 липня поточного року. Він спіймався на гарячому: коли отримав десять тисяч доларів хабаря. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявили та вилучили кошти.

У чому обвинувачують ділка та яке покарання йому загрожує 

До суду скерували обвинувальний акт за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Фігуранту можуть оштрафувати на суму від 34 тисяч гривень до 93,5 тисячі гривень або позбавити волі на строк від двох до п'яти років.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що на Буковині судили лікарку. Офтальмологиня ВЛК підробляла медичні висновки про стан здоров'я військовозобов'язаних. До кримінальної відповідальності порушницю не притягнули. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на ZAXID.Net писав про те, що трьох студентів позбавили відстрочки та мобілізували. Суд визнав дії ТЦК незаконними. Мобілізованих мають звільнити з військової служби.

суд хабар армія військовослужбовці військова служба
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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