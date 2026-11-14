Затримання підозрюваного. Фото: vol.gp.gov.ua

Житель Волинській області обіцяв допомогти військовому отримати висновок про непридатність до служби. За "послугу" фігурант вимагав і одержав гроші. Порушника викрили та судитимуть.

Про це 23 жовтня повідомила Волинська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, до 47-річного жителя Луцька звернулася жінка, яка хотіла, щоб військовослужбовця направили на додатковий медичний огляд і визнали непридатним. Фігурант запевнив, що за десять тисяч доларів може вплинути на рішення посадовців військової частини. Порушника затримали 20 липня поточного року. Він спіймався на гарячому: коли отримав десять тисяч доларів хабаря. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявили та вилучили кошти.

У чому обвинувачують ділка та яке покарання йому загрожує

До суду скерували обвинувальний акт за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Фігуранту можуть оштрафувати на суму від 34 тисяч гривень до 93,5 тисячі гривень або позбавити волі на строк від двох до п'яти років.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що на Буковині судили лікарку. Офтальмологиня ВЛК підробляла медичні висновки про стан здоров'я військовозобов'язаних. До кримінальної відповідальності порушницю не притягнули.

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