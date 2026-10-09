Суд отменил автоматическую постановку на воинский учет: подробности

Работа с документами в ТЦК. Фото: "Суспільне"/suspilne.media

Кабинет министров проиграл апелляцию в суде по делу о цифровом эксперименте по автоматической постановке всех мужчин на воинский учет. Судебное решение от 16 сентября отменяет действие постановления, которое позволяло ТЦК мобилизовывать даже тех граждан, которые ранее были официально признаны негодными.

Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец, передает Новини.LIVE.

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Суд приостановил цифровой эксперимент Кабмина

Правительственный механизм, позволявший автоматически заносить всех мужчин в реестры военнообязанных, признан незаконным. Шестой апелляционный административный суд 16 сентября удовлетворил жалобу правозащитников и отменил действие постановления Кабинета министров № 932 с изменениями в соответствии с постановлением № 556.

Ранее Киевский окружной административный суд отказывался приостанавливать этот цифровой эксперимент, однако апелляционная инстанция полностью изменила ход дела. По словам юриста Ростислава Кравца, отмененный документ позволял ТЦК без разбора ставить на учет граждан, которых ранее официально исключили из него, в частности осужденных и медицински негодных лиц.

Правовая путаница и массовая мобилизация непригодных

Проблема правительственного эксперимента заключалась в размытых формулировках. Кравец отмечает, что в тексте постановления присутствовала норма о том, что лица, которые «не должны состоять на воинском учете», восстановлению не подлежат. Однако Кабмин никак не разъяснил, о каких именно категориях граждан идет речь. Отсутствие четких критериев привело к тому, что территориальные центры комплектования массово возвращали в реестры мужчин, не подлежащих призыву.

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Юридическое сообщество уже имеет успешный опыт преодоления последствий этой правительственной инициативы. Так, Ростислав Кравец рассказал, что недавно местный суд в Тернополе и апелляционный суд в Полтаве вынесли решения о незаконности такого восстановления на учете.

Судьи не только обязывают исключить граждан из реестров ТЦК, но и заставляют воинские части увольнять незаконно мобилизованных со службы. При этом военная бюрократия оказалась не готова к такому развитию событий.

Государство потеряло огромные средства из-за неточности в законе

Ответственность за последствия отмененного цифрового эксперимента правозащитник возлагает лично на премьер-министра Дениса Шмыгаля, который подписывал документ, и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кравец подчеркивает колоссальные финансовые убытки государства, ведь на содержание, экипировку и подготовку незаконно мобилизованных людей, которых теперь придется увольнять, потрачены миллионы гривен.

"Сейчас открывается новое достаточно широкое поле деятельности для правового сообщества", — заключает Кравец.

Теперь адвокаты получили мощный инструмент для обжалования приказов о зачислении в воинские части лиц, которые были незаконно восстановлены на учете.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что апелляционные суды в начале октября вынесли ряд показательных решений по вопросам воинского учета и социальных гарантий. Так, в одном из дел суд подтвердил исключение лица из воинского учета после юридического изменения пола, а в другом закрепил за бойцом право на выплату более 291 тысячи гривен благодаря пересмотру ВЛК степени тяжести полученного ранения.

В то же время военнослужащие имеют возможность официально выяснить свой правовой статус в отношении судимостей, оформив справку в МВД. Юристы напоминают, что статус осуждённого лица возникает исключительно после вступления приговора в законную силу, однако в дальнейшем судимость может быть погашена автоматически по истечении срока или снята в судебном порядке.