Суд скасував автоматичну постановку на військовий облік: деталі

Робота з документами в ТЦК. Фото: Суспільне/suspilne.media

Кабінет міністрів програв апеляцію в суді щодо цифрового експерименту з автоматичного зарахування всіх чоловіків на військовий облік. Судове рішення від 16 вересня скасовує дію постанови, яка дозволяла ТЦК мобілізовувати навіть тих громадян, які раніше були офіційно визнані непридатними.

Про це розповів юрист Ростислав Кравець, передає Новини.LIVE.

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Суд зупинив цифровий експеримент Кабміну

Урядовий механізм, який дозволяв автоматично зараховувати всіх чоловіків до реєстрів військовозобов'язаних, визнано незаконним. Шостий апеляційний адміністративний суд 16 вересня задовольнив скаргу правозахисників та скасував дію постанови Кабінету міністрів №932 зі змінами згідно з постановою №556.

Раніше Київський окружний адміністративний суд відмовлявся зупиняти цей цифровий експеримент, проте апеляційна інстанція повністю змінила хід справи. За словами юриста Ростислава Кравця, скасований документ дозволяв ТЦК без розбору ставити на облік громадян, яких раніше офіційно виключили з нього, зокрема засуджених та медично непридатних осіб.

Правова плутанина та масова мобілізація непридатних

Проблема урядового експерименту полягала у розмитих формулюваннях. Кравець зазначає, що в тексті постанови була присутня норма про те, що особи, які "не повинні бути на військовому обліку", поновленню не підлягають. Однак Кабмін жодним чином не розтлумачив, про які саме категорії громадян йдеться. Відсутність чітких критеріїв призвела до того, що територіальні центри комплектування масово повертали до реєстрів чоловіків, які не підлягають призову.

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Юридична спільнота вже має успішний досвід подолання наслідків цієї урядової ініціативи. Так Ростислав Кравець розповів, що нещодавно місцевий суд у Тернополі та апеляційний суд у Полтаві винесли рішення щодо незаконності такого поновлення на обліку.

Судді не лише зобов'язують виключити громадян з реєстрів ТЦК, а й змушують військові частини звільняти незаконно мобілізованих зі служби. При цьому військова бюрократія виявилася не готовою до такого розвитку подій.

Држава втратила величезні кошти через неточність в законі

Відповідальність за наслідки скасованого цифрового експерименту правозахисник покладає особисто на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який підписував документ, та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Кравець наголошує на колосальних фінансових збитках держави, адже на утримання, екіпірування та підготовку незаконно мобілізованих людей, яких тепер доведеться звільняти, витрачено мільйони гривень.

"Наразі відкривається новий досить широкий простір для правової спільноти", — підсумовує Кравець.

Тепер адвокати отримали потужний інструмент для оскарження наказів про зарахування до військових частин осіб, які були незаконно поновлені на обліку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що апеляційні суди на початку жовтня ухвалили низку показових рішень щодо військового обліку та соціальних гарантій. Такт в одній зі справ суд підтвердив виключення особи з військового обліку після юридичної зміни статі, а в іншій закріпив за бійцем право на виплату понад 291 тисячі гривень завдяки перегляду ВЛК ступеня тяжкості отриманого поранення.

Водночас військовослужбовці мають змогу офіційно з'ясувати свій правовий статус щодо судимостей, оформивши витяг у МВС. Юристи нагадують, що статус судимої особи виникає виключно після набрання вироком законної сили, однак надалі судимість може бути погашена автоматично за спливом строку або знята в судовому порядку.