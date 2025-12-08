Отсрочка для ухода - можно ли оформить опекунство за братьями и сестрами

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если он имеет несовершеннолетних детей и оформил опекунство над несовершеннолетними родственниками. Это могут быть даже его родные братья и сестры.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Межирицкий.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка опекуну родных братьев и сестер

Отсрочка от мобилизации предоставляется в случае, когда военнообязанный гражданин имеет опекунство или зафиксирован факт попечительства за тремя несовершеннолетними детьми.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку, если он имеет 9-месячного ребенка, а также оформил опекунство над своими несовершеннолетними братом и сестрой.

"Вы имеете право на получение отсрочки на основании п. 8 ч. 1 чт. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — пояснил в ответе военнообязанному гражданину адвокат Андрей Межирицкий.

Какие документы нужны

Юрист подчеркнул, что в таком случае нужно предоставить в ТЦК соответствующие документы.

Это может быть, во-первых, решение суда об установлении опеки над несовершеннолетними и назначении брата опекуном или решение исполнительного органа соответствующей территориальной громады, которым над детьми установлена опека и обязанности попечителя возложены на старшего, совершеннолетнего брата.

Кроме того, стоит предоставить в ТЦК документы, на основании которых дети лишены родительской опеки:

свидетельства о смерти родителей;

или решение суда о лишении родительских прав или другие.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право гражданин на оформление отсрочки от мобилизации не только в помещении территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов потеряет право на отсрочку от мобилизации после изменений в законе.