Відстрочка для догляду - чи можна оформити опікунство за братами і сестрами

Неповнолітні сиблінги — чи надасть це відстрочку
Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він має неповнолітніх дітей та оформив опікунство над неповнолітніми родичами. Це можуть бути навіть його рідні брати і сестри.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Межирицький.
Відстрочка опікуну рідних братів і сестер
Відстрочка від мобілізації надається у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин має опікунство чи зафіксований факт піклування за трьома неповнолітніми дітьми.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку, якщо він має 9-місячну дитину, а також оформив опікунство над своїми неповнолітніми братом і сестрою.
"Ви маєте право на отримання відстрочки на підставі п. 8 ч. 1 чт. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат Андрій Межирицький.
Які документи потрібні
Юрист підкреслив, що у такому випадку потрібно надати в ТЦК відповідні документи.
Це може бути, по-перше, рішення суду про встановлення опіки над неповнолітніми та призначення брата опікуном або рішення виконавчого органу відповідної територіальної громади, яким над дітьми встановлено опіку і обов'язки піклувальника покладені на старшого, повнолітнього брата.
Крім того, варто надати в ТЦК документи, на підставі яких діти позбавлені батьківського піклування:
- свідоцтва про смерть батьків;
- або рішення суду про позбавлення батьківських прав або інші.
