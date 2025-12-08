Відео
Неповнолітні сиблінги — чи надасть це відстрочку

Неповнолітні сиблінги — чи надасть це відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 20:00
Відстрочка для догляду - чи можна оформити опікунство за братами і сестрами
Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він має неповнолітніх дітей та оформив опікунство над неповнолітніми родичами. Це можуть бути навіть його рідні брати і сестри.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Межирицький.

Читайте також:

Відстрочка опікуну рідних братів і сестер

Відстрочка від мобілізації надається у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин має опікунство чи зафіксований факт піклування за трьома неповнолітніми дітьми.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку, якщо він має 9-місячну дитину, а також оформив опікунство над своїми неповнолітніми братом і сестрою.

"Ви маєте право на отримання відстрочки на підставі п. 8 ч. 1 чт. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат Андрій Межирицький.

Які документи потрібні

Юрист підкреслив, що у такому випадку потрібно надати в ТЦК відповідні документи.

Це може бути, по-перше, рішення суду про встановлення опіки над неповнолітніми та призначення брата опікуном або рішення виконавчого органу відповідної територіальної громади, яким над дітьми встановлено опіку і обов'язки піклувальника покладені на старшого, повнолітнього брата.

Крім того, варто надати в ТЦК документи, на підставі яких діти позбавлені батьківського піклування:

  • свідоцтва про смерть батьків;
  • або рішення суду про позбавлення батьківських прав або інші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право громадянин на оформлення відстрочки від мобілізації не тільки в приміщенні територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зі студентів втратить право на відстрочку від мобілізації після змін у законі.

діти родина мобілізація відстрочка опікун
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
