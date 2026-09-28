Как доказать нарушение со стороны военкомата с помощью скриншотов и переписки

Сотрудники ТЦК. Фото: Черновицкий ТЦК и СП

Доказать незаконные действия ТЦК во время мобилизации в суде стало проще благодаря разъяснениям Верховного Суда относительно цифровых доказательств. Сообщения в мессенджерах и электронные письма без КЭП признаются полноценными доказательствами, ведь отправителя можно идентифицировать по общемировому принципу.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на государственный портал Судебной власти Украины.

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Мессенджеры вместо бумаг в судах

Украинцы, которые судятся с территориальными центрами комплектования или работодателями по вопросам воинского учета, могут смело использовать цифровые доказательства. Верховный Суд опубликовал специальный обзор практики, в котором разъяснил правила работы с доказательствами в гражданских и хозяйственных делах.

Судьи четко определили, что обычная переписка в популярных мессенджерах, таких как Viber или WhatsApp, является абсолютно законным доказательством. Во внимание принимаются не только текстовые сообщения, но и отправленные файлы или аудиозаписи. При этом квалифицированная электронная подпись (КЭП) не является обязательной

Вывод судебной практики. Фото: скриншот

Если закон прямо не требует наличия такой подписи, цифровые данные без неё не могут быть отклонены судом. Это подтверждают сразу несколько решений Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда: постановления от 29 июня 2022 года по делу № 904/7701/21, от 7 ноября 2024 года по делу № 904/1265/23 и от 5 ноября 2025 года по делу № 904/1501/24.

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Как суд определяет автора сообщения

Часто возникает вопрос, как доказать, что сообщение написал именно представитель военкомата, если на нем нет официальной электронной подписи. Согласно позиции Верховного Суда, отсутствие ОЭП не препятствует идентификации человека.

В мире давно действует принцип самоидентификации автора. Благодаря ему суд может с достаточной степенью вероятности установить личность отправителя информации по электронной почте или через мессенджер. Поэтому отсутствие подписи не поможет должностным лицам избежать ответственности.

Правильно оформленный электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и обычный документ на бумаге. Служители Фемиды оценивают такие цифровые доказательства по общим правилам, прописанным в статье 89 Гражданского процессуального кодекса Украины (это подтверждает постановление Верховного Суда от 5 мая 2025 года по делу № 199/9897/22).

Однако украинцам, оспаривающим решение о мобилизации, стоит помнить об одном крайне важном правиле. Если в ходе судебного разбирательства выявятся расхождения между информацией на электронном носителе и обычным бумажным документом, суд всегда отдаст приоритет бумажному документу. Поэтому, несмотря на силу цифровых доказательств, классические документы все же и в дальнейшем остаются главным аргументом в спорных ситуациях в суде.

Новини.LIVE сообщали о том, что в Ровенской области воинская часть через суд взыскала более 37 тысяч гривен выплат с военнослужащего, который ушел на больничный и не вернулся на службу. Окружной админсуд признал такие действия недобросовестными, поскольку военнослужащий фактически ушел в СЗЧ, но продолжал получать денежное обеспечение.

В то же время командиры не имеют права силой отзывать бойцов из госпиталей, если врачи считают, что им нужно еще полечиться. Чтобы законно продлить реабилитацию без повторного прохождения ВЛК, военнослужащему достаточно предоставить установленный пакет медицинских документов, подтверждающих необходимость лечения.