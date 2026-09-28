Як довести порушення військкомату через скріншоти та листування

Працівники ТЦК. Фото: Чернівецький ТЦК та СП

Довести незаконні дії ТЦК під час мобілізації у суді стало простіше завдяки роз'ясненням Верховного Суду щодо цифрових доказів. Повідомлення в месенджерах і електронні листи без КЕП визнаються повноцінними доказами, адже відправника можна ідентифікувати за загальносвітовим принципом.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на державний портал Судової влади України.

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Месенджери замість паперів у судах

Українці, які судяться з територіальними центрами комплектування або роботодавцями через питання військового обліку, можуть сміливо використовувати цифрові докази. Верховний Суд опублікував спеціальний огляд практики, де розтлумачив правила роботи з доказами у цивільних та господарських справах.

Судді чітко визначили, що звичайне листування у популярних месенджерах, таких як Viber або WhatsApp є абсолютно законним доказом. До уваги беруть не лише текстові повідомлення, а й надіслані файли чи аудіозаписи. При цьому кваліфікований електронний підпис (КЕП) не є обов'язковим

Висновок судової практики. Фото: скриншот

Якщо закон прямо не вимагає наявності такого підпису, цифрові дані без нього не можуть бути відхилені судом. Це підтверджують одразу кілька рішень Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: постанови від 29 червня 2022 року у справі №904/7701/21, від 7 листопада 2024 року у справі №904/1265/23 та від 5 листопада 2025 року у справі №904/1501/24.

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Як суд визначає автора повідомлення

Часто виникає питання, як довести, що повідомлення написав саме представник військкомату, якщо на ньому немає офіційного електронного підпису. Згідно з позицією Верховного Суду, відсутність КЕП не перешкоджає ідентифікації людини.

У світі давно працює принцип самоідентифікації автора. Завдяки йому суд може з достатнім рівнем вірогідності встановити особу відправника інформації з електронної пошти чи месенджера. Тож відсутність підпису не допоможе посадовцям уникнути відповідальності.

Правильно оформлений електронний документ має таку саму юридичну вагу, як і звичний документ на папері. Служителі Феміди оцінюють такі цифрові докази за загальними правилами, які прописані у статті 89 Цивільного процесуального кодексу України (це підтверджує постанова ВС від 5 травня 2025 року у справі №199/9897/22).

Проте українцям, які оскаржують рішення щодо мобілізації, варто пам'ятати про одне критично важливе правило. Якщо під час судового процесу виявиться розбіжність між інформацією на електронному носії та звичайним паперовим документом, суд завжди надасть пріоритет паперу. Тому, попри силу цифрових доказів, класичні документи все-таки і надалі залишаються головним аргументом у спірних ситуаціях в суді.

Новини.LIVE інформували про те, що на Рівненщині військова частина через суд повернула понад 37 тисяч гривень виплат від бійця, який пішов на лікарняний і не повернувся на службу. Окружний адмінсуд визнав такі дії недобросовісними, оскільки військовий фактично пішов у СЗЧ, але продовжував отримувати грошове забезпечення.

Водночас командири не мають права силою відкликати бійців із госпіталів, якщо лікарі вважають, що їм треба ще полікуватися. Щоб законно продовжити відновлення без повторного проходження ВЛК, військовослужбовцю достатньо надати встановлений пакет медичних документів, що підтверджують необхідність лікування.