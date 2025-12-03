Служба новобранцев в ВСУ — куда будут направлять бойцов после мобилизации

Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

В Украине готовят новую систему, по которой новобранцы с первого дня службы будут попадать сразу в конкретные бригады. Там же они будут проходить обучение, слаживание и начинать служить в своем будущем подразделении. Над механизмом уже вместе работают Офис Президента и Генеральный штаб, а представить его планируют уже на ближайшем заседании Ставки на этой неделе.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Палиса отмечает, что каждый боец должен с первого дня понимать, в каком он подразделении будет служить, кто его командир и с каким коллективом он будет проходить подготовку и выполнять боевые задачи. Это позволит сразу формировать взаимодействие внутри подразделения и готовить воинов именно под нужды конкретной бригады.

Реформа также изменит подход к обучению. Бригады, которые уже имеют инструкторов и нужную тренировочную базу, получат дополнительное усиление. Там же, где таких возможностей пока нет, их будут создавать.

"Это непростая работа, но другого пути нет, если хотим иметь бойца, подготовленного под конкретную технику, тактику и условия своей бригады", — отметил заместитель руководителя ОП.

Известно, что уже на этой неделе должно пройти совещание, где согласуют все детали, после чего наработки подадут на рассмотрение Президента на ближайшей Ставке.

