Служба новобранців в ЗСУ — куди направлятимуть бійців після мобілізації

В Україні готують нову систему, за якою новобранці з першого дня служби будуть потрапляти одразу в конкретні бригади. Там же вони проходитимуть навчання, злагодження та починатимуть служити у своєму майбутньому підрозділі. Над механізмом уже разом працюють Офіс Президента та Генеральний штаб, а представити його планують уже на найближчому засіданні Ставки цього тижня.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Паліса наголошує, що кожен боєць має з першого дня розуміти, у якому він підрозділі буде служити, хто його командир і з яким колективом він проходитиме підготовку та виконуватиме бойові завдання. Це дозволить одразу формувати взаємодію всередині підрозділу та готувати воїнів саме під потреби конкретної бригади.

Реформа також змінить підхід до навчання. Бригади, які вже мають інструкторів і потрібну тренувальну базу, отримають додаткове підсилення. Там же, де таких можливостей поки немає, їх будуть створювати.

"Це непроста робота, але іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, підготовленого під конкретну техніку, тактику та умови своєї бригади", — зазначив заступник керівника ОП.

Відомо, що вже цього тижня має пройти нарада, де узгодять усі деталі, після чого напрацювання подадуть на розгляд Президента на найближчій Ставці.

