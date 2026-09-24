Приложение Армия+ получило новую стартовую страницу и интеграцию с DELTA

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Трое из четырёх украинских военных уже пользуются "Армия+", и теперь приложение стало ещё удобнее. В версии 4.0.0 для iOS и Android появилась единая стартовая страница с быстрым доступом к опросам, курсам и ленте "Пульс". Также был упрощен вход через систему BankID.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Новый стартовый экран в Армия+

Мобильное приложение для военнослужащих "Армия+" обновилось до версии 4.0.0, которая уже полностью доступна для скачивания на смартфоны с операционными системами Android и iOS. Главным изменением стало появление полноценной стартовой страницы. Теперь пользователям больше не нужно искать основные функции в разных разделах меню. Вся самая важная информация и инструменты для быстрого перехода собраны непосредственно на одном экране.

Новая версия. Фото: Минобороны Украины

Статистика поражений и обучения

На главной странице разработчики разместили сразу несколько удобных информационных блоков. В частности, там появилась статистика подтвержденных поражений российских войск. Эти данные автоматически подтягиваются из боевой системы DELTA, охватывают последние семь дней и обновляются ежедневно.

Рядом с цифрами потерь противника отображаются свежие записи из ленты "Пульс", а также актуальные опросы, если они именно сейчас проходят в программе.

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Теперь защитники сразу видят список своих незавершенных курсов и удобную шкалу прогресса их прохождения. В ближайшем будущем команда планирует сделать это пространство ещё более персонализированным, чтобы каждый боец мог настроить интерфейс экрана строго под свои нужды.

Быстрая авторизация через BankID

Помимо визуальных и структурных изменений, разработчики дополнительно улучшили процесс авторизации через систему BankID от Национального банка Украины. Благодаря новой прямой интеграции систем военнослужащим теперь потребуется меньше времени, чтобы безопасно войти в свой профиль.

Новини.LIVE сообщали, что недавно приложение "Армия+" пополнилось двумя новыми учебными курсами для военных, созданными с учетом реальных потребностей фронта. Первый посвящен психологической выносливости на поле боя, где бойцов обучают, как вывести сослуживца из ступора или истерики и сохранить самообладание во время налетов дронов.

Второй курс сосредоточен на современной тактике и называется "Организация управления боем БпС". В его основу положен боевой опыт подразделений беспилотных систем, которые наиболее эффективно уничтожают врага на передовой. Военные смогут пошагово освоить алгоритмы слаженных действий и управления дронами во время активных столкновений.